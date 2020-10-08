協商賭債破局 竹聯弘仁會會長涉教唆擄人勒贖起訴

竹聯幫弘仁會會長林聖閎受託替人處理賭債，因與呂姓男子協商未果，前年10月涉嫌教唆小弟到呂男公司砸店，將對方押到山區毆打和逼簽本票，去年1月間為了討錢，旗下小弟更唆使陳姓少年到對方哥哥公司持槍掃射，又將對方沈姓友人押走勒索2500萬元，今天被新北地檢署依組織犯罪和教唆擄人勒贖等罪起訴。

全案除林男之外，另有莊姓、甄姓、張姓3名小弟被依擄人勒贖罪起訴，持槍掃射的陳姓少年則由新北地院少年法庭審理。

起訴指出，林聖閎為了替綽號「牛排」的李姓男子處理500萬元賭債，透過中間人找到與李男對賭的呂姓男子，但因為協商未果，所以多次直接或間接教唆小弟滋事。

檢警調查，林男除了涉嫌教唆小弟砸店，其小弟也在去年10月當街押走呂男，在山區逼呂男簽下3張面額各850萬元的本票。事後，林男等人因為找不到呂男要錢，遂派人去對方胞兄店面滋事，見對方不予理會，再派陳姓少年持改造手槍掃射。

另外，林男等人聽聞沈姓男子是呂男背後金主，也是設局詐賭的藏鏡人，甚至出資200萬元買凶殺林男，去年5月即先行一步將對方押走，要求他簽下承認買兇、詐賭的切結書和本票。

偵訊時，林男否認犯行，莊男等人供詞也避重就輕，只說要教訓呂男詐賭，但因為呂男指證歷歷，沈男家屬也證稱曾為了處理沈男被綁一事與林男見面談判，當時林男孩說「原價4千萬元，2千5百萬元已經算便宜了」等語，因此說法未被採信。