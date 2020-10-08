高院認「放」弒母凶手回社會有風險 毒、酒都影響精神

男子梁崇銘吸毒後拿開山刀弒母，台灣高等法院以梁行為時已無辨識能力為由，改判無罪，最高法院火速撤銷原判決，發回更審；高院更一審今裁定自10月 13 日起羈押3月，更一審合議庭裁押理由指出，梁施用毒品、酒精後，會影響精神狀態，如讓他回歸社會，衍生其他暴力行為，恐造成社會風險。

高院發言人洪于智表示，經更一審合議庭評議，梁家暴殺人案經訊問後坦承犯行，足認他涉犯修正後刑法第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬罪，最輕本刑為10年以上有期徒刑；原審判處無期徒刑，而重罪伴有高度逃亡的可能性，有相當理由認為梁有逃亡之虞。

洪說，除了弒母是重罪外，梁崇銘又有施用毒品和酒精行為，且他施用毒品、酒精後，會影響精神狀態，如讓他回歸社會，衍生其他暴力行為，恐造成社會風險，衡酌被告人身自由、防禦權遭限制程度，以及國家社會秩序、公共利益維護，若命具保、責付或限制住居，不足以確保後續審判及執行程序順利進行，因此有羈押必要。

高院前審判決遭最高法院撤銷，有媒體質疑由陳筱珮庭長所組成的前審合議庭判決是否有瑕疵？洪表示，高院是基於最高法院已把前審判決撤銷而更為審理，是新的審理程序，至於前審判決有無瑕疵，由最高法院認定。