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破解手機！通聯鎖定竹聯幫「阿俊」涉教唆狙擊「館長」
網紅「館長」陳之漢遭槍擊，警方昨天拘提竹聯幫寶和會成員施俊吉等10人，發現槍手劉丞浩在案發前用手機通訊軟體密切聯絡施，施也曾出現在案發現場附近，懷疑他是教唆槍擊的「中間人」...
據調查，施俊吉與劉丞浩均從事酒店經紀，兩人住台北市內湖區，住家相距不遠，彼此熟識。施到案稱確實認識劉，但與槍擊案無關，看新聞才知情，至於出現在現場附近，他稱是到汽車旅館「開房間」。
劉丞浩開槍後立即投案，新北市警方將他持用的蘋果手機送刑事局鑑識，以國外引進的科技偵查設備破解密碼，發現劉在案發前1個月，密集以FaceTime通訊軟體聯絡「ajun」帳號，根據該帳號綁定手機門號、電子郵件帳號，查出是施俊吉使用，「ajun」與「阿俊」發音也雷同。
專案小組鎖定施俊吉涉有重嫌，調閱案發前幾天的監視器畫面，發現施、劉分別開車出現在新北市林口區，距離「館長」被槍擊的健身房約4、500公尺，一待就是4小時，懷疑兩人事先勘查環境。
由於施俊吉具寶和會背景，警方蒐證寶和會涉及擄人勒贖等案，昨天以組織犯罪防制條例相關事證，拘提寶和會長林修伯、施俊吉等10人，針對「館長」遭槍擊案，目前施的事證相對明確，正在釐清其餘9人是否涉案。
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