聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑館長槍擊案中間人到案 警今借提在押槍手劉丞浩訊問
新北檢警調查館長陳之漢槍擊案，追出槍手劉丞浩是竹聯幫和堂寶和會成員，懷疑事件與組織有關，另又掌握該組織涉嫌多起暴力討債和妨害自由案件，昨天兵分多路帶回會長林修伯、副會長梁智勝和重要幹部施俊吉等人訊問，全案朝殺人未遂、妨害自由和組織犯罪偵辦。
新北市刑大今天召開記者會表示，警方專案小組追查館長槍擊案，發現槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，且去年6月中在北市內湖區星雲街發生槍擊案，槍手陶姓男子於案發前的藏匿處所，正是館長槍擊案涉案槍手劉丞浩所承租。
警方並查出施俊吉於去年6月間曾多次進出劉承浩位於北市內湖區的租屋處，警方專案小組今天上午9時許到台北看守所借提劉丞浩，帶至新北市刑大進行偵訊，要釐清施男在館長槍擊案中，是否為擔任槍手與幕後策畫者的「中間人」，目前仍由警方偵訊中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言