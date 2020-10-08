疑館長槍擊案中間人到案 警今借提在押槍手劉丞浩訊問

新北檢警調查館長陳之漢槍擊案，追出槍手劉丞浩是竹聯幫和堂寶和會成員，懷疑事件與組織有關，另又掌握該組織涉嫌多起暴力討債和妨害自由案件，昨天兵分多路帶回會長林修伯、副會長梁智勝和重要幹部施俊吉等人訊問，全案朝殺人未遂、妨害自由和組織犯罪偵辦。

新北市刑大今天召開記者會表示，警方專案小組追查館長槍擊案，發現槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，且去年6月中在北市內湖區星雲街發生槍擊案，槍手陶姓男子於案發前的藏匿處所，正是館長槍擊案涉案槍手劉丞浩所承租。