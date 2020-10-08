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追出館長案槍手背景 檢警逮竹聯寶和會多人檢方複訊中

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北檢警調查「館長」陳之漢槍擊案，追出槍手劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，懷疑事件與組織有關，另又掌握該組織涉嫌多起暴力討債和妨害自由案件，昨天兵分多路帶回會長林修伯、副會長梁智勝和幹部施俊吉等人訊問，全案朝殺人未遂、妨害自由和組織犯罪偵辦中。

警方表示，台北市內湖區去年6月傳槍擊案，槍手陶姓男子是該會成員，其在案發前的藏匿處所就是「館長」案劉姓槍手承租，顯見該會慣以小弟擔任槍手模式開槍犯案。

警方指出，寶和會在去年7月覬覦紅景天詐騙案謝姓男子的不法所得，認為謝男不敢報警，於是策劃綁架案，勒贖5千萬元，得手1千7百萬元。另外，會長林修伯也涉嫌在今年8月押人勒索1千萬元。

林修伯上午10時許被移送新北地檢署，步入地檢署前，他全程不語；檢警目前掌握他涉及多起暴力討債，但與「館長」槍擊案是否有關，還要進一步釐清。

竹聯幫寶和會長林修伯。記者陳俊智／攝影
竹聯幫寶和會長林修伯。記者陳俊智／攝影
竹聯幫寶和會長林修伯。記者陳俊智／攝影
竹聯幫寶和會長林修伯。記者陳俊智／攝影

槍擊 館長 新北

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