影／海巡警方夜間威力掃蕩 防新冠肺炎、非洲豬瘟疫情

海巡署表示，雙十國慶連假期間，民生物資、農漁畜產品需求增加，為維護苗栗、台中、彰化地區海域、海岸安全，海巡署中部分署第三岸巡隊昨晚和中部警方實施擴大威力掃蕩，杜絕不法走私、偷渡，也防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內，昨晚到今天凌晨掃蕩，未發現不法。

海巡署中部分署第三岸巡隊實施秋節暨國慶連續假期威力掃蕩專案，編組所轄第41中隊機動巡邏站、各安檢所人員，並結合友軍單位，包括彰化縣警察局和美分局和鹿港分局，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所加強港區擴大執檢、灘岸重點地區巡查，也結合紅外線熱顯象系統、UAV無人機等科技裝備，遏阻治安破口產生。