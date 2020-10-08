影／中市街頭驚傳砸車事件？原來是警破窗逮毒鴛鴦

台中市警六分局昨晚跨轄至南區抓毒嫌，以破窗器擊破車窗，逮獲販毒的毒鴛鴦張男及李女，查扣安非他命，路過民眾以為發生暴力事件，打110報警，轄區市警三分局據報趕到，始發現是自家人辦案，報案民眾對於警方打擊不法，至為讚許。

報案民眾於昨晚7時，在台中市南區南和路某巷口發現有車輛遭打破車窗，車上男女被抓下車，以為發生暴力事件，立即向警方報案，市警三分局員警不敢大意，迅速啟動快打部隊到場，發現原來是「自家人」六分局偵辦毒品案，員警破窗逮捕毒蟲。