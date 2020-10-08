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影／中市街頭驚傳砸車事件？原來是警破窗逮毒鴛鴦

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警六分局昨晚跨轄至南區抓毒嫌，以破窗器擊破車窗，逮獲販毒的毒鴛鴦張男及李女，查扣安非他命，路過民眾以為發生暴力事件，打110報警，轄區市警三分局據報趕到，始發現是自家人辦案，報案民眾對於警方打擊不法，至為讚許。

報案民眾於昨晚7時，在台中市南區南和路某巷口發現有車輛遭打破車窗，車上男女被抓下車，以為發生暴力事件，立即向警方報案，市警三分局員警不敢大意，迅速啟動快打部隊到場，發現原來是「自家人」六分局偵辦毒品案，員警破窗逮捕毒蟲。

市警六分局偵查隊由檢察官指揮查緝毒品，在南區南和路某巷口，發現1對毒鴛鴦張男（40歲）及李女（40歲），販賣完毒品欲駕車離開時，員警一擁而上，以破窗器撃破車窗，將2嫌逮捕到案，查扣安非他命3包、及吸食器等物。警方依違反毒品危害防制條例將2嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警六分局昨晚跨轄至南區抓毒嫌，以破窗器擊破車窗，逮獲販毒的毒鴛鴦張男及李女，查扣安非他命及吸食器。圖／警方提供
台中市警六分局昨晚跨轄至南區抓毒嫌，以破窗器擊破車窗，逮獲販毒的毒鴛鴦張男及李女，查扣安非他命及吸食器。圖／警方提供
台中市警六分局昨晚跨轄至南區抓毒嫌，以破窗器擊破車窗，逮獲販毒的毒鴛鴦張男及李女，查扣安非他命及吸食器。圖／警方提供
台中市警六分局昨晚跨轄至南區抓毒嫌，以破窗器擊破車窗，逮獲販毒的毒鴛鴦張男及李女，查扣安非他命及吸食器。圖／警方提供

毒品 台中市 販毒

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