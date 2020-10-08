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談判破局男遭刺穿心臟不治 北檢訊後聲押禁見4名共犯

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市萬華區5日發生兩派人馬鬥毆釀死，警方查出涉嫌殺人一方已有主嫌22歲主嫌朱寶寅等5人到案，將續追其餘2名在逃共犯，昨晚依聚眾鬥毆、殺人罪嫌將朱男胞弟等4人移送複訊。台北地檢署檢察官羅嘉薇訊後，今聲押禁見朱男胞弟、戴男、蔡男、陳男。

檢警調查，30歲林姓男子因故與22歲朱姓男子見面，林與女友、5名友人本月5日凌晨2時許從文山區出發前往萬華區長順街底一處暗巷赴約，未料遭對方持棍伏擊，過程中林被人持刀刺傷胸部、腹部，胸口刀傷直接刺穿心臟，導致他血流不止，送醫不治。

6日凌晨0時許，朱男渾身酒氣現身龍山寺附近，被警方攔查時坦承持刀傷人，犯案後躲進一處日租套房內飲酒壯膽，但對凶刀棄置處、實際案發經過、犯案同夥皆交代不清，警詢後移送北檢複訊。

據了解，朱男供稱自己案發當天跟債務人蘇姓男子相約碰面，要討4000元債務。朱表示，凶刀不是他帶去的，是林男那邊人馬帶的，一團混亂中他奪刀自衛，不慎刺到林男，沒有殺人犯意。

朱男強調，他們不是預謀犯案，他也不認識在場其他人，只認識載他去現場的胞弟。檢察官複訊後，認定朱男供詞反覆，涉犯重罪且尚有其餘共犯未到案，有串滅證及逃亡之虞，依殺人罪聲押禁見。

法院審理後，認為朱男犯嫌重大，且供述與證人證詞及偵查卷內證據資料均有諸多不符，而本案尚有證人及共犯未到案，有諸多疑點需釐清，裁定收押禁見。

警方通知蘇男到案說明後，前晚陸續將朱男胞弟、陳姓兄弟檔的弟弟、蔡男、戴男查緝到案，持續追查在逃的其餘兩名共犯。目前凶刀仍未尋獲，案發現場無監視器，一夥人作案用車輛內也無行車記錄器，檢警將進一步追查案發經過。

警方昨晚依聚眾鬥毆、殺人罪嫌將朱男胞弟等4人移送複訊。台北地檢署檢察官羅嘉薇訊後，今聲押禁見朱男胞弟等4人，圖為朱姓主嫌。記者李隆揆／攝影
警方昨晚依聚眾鬥毆、殺人罪嫌將朱男胞弟等4人移送複訊。台北地檢署檢察官羅嘉薇訊後，今聲押禁見朱男胞弟等4人，圖為朱姓主嫌。記者李隆揆／攝影

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