52歲錢莊大亨遭焚碎骨 女律師辯凶手是「開玩笑」非預謀

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄因財務糾紛、財產遭員工唐世豪覬覦，去年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；新北地院依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑。高等法院昨開庭，唐否認預謀殺人，稱說「處理老闆」只是酒後玩笑話，並提議修復式司法。施的家屬則上訴要求判唐、陳死刑。

施政雄（52歲）原是影劇圈知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪（29歲）、江昶濬（28歲）和陳天賜（41歲）等3人為分公司員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄口角，去年5月早計畫殺施謀財，也想好行凶後焚屍滅跡，最後在6月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

一審判決認定，案發當時，唐世豪因為繳回的120萬元放款數目又與施政雄爭執，他掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，最後仍因無法掙脫而死亡。

唐等人行凶後，先清理現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才驅車前往壯圍江昶濬的老家焚屍滅證；為掩人耳目，他們還假裝在生火烤肉。施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，突破江的心防，全案曝光，而施的遺骨已被鏟子、石頭搗碎。

高院昨開庭時，唐世豪的律師黃柏融表示，唐是用「開玩笑」的語氣說要處理被害人，照理應手段殘酷才處嚴苛之刑，但唐「只砍1刀、並非殘酷」，也沒在毀屍時添加油火，不應該處無期徒刑。

法官問唐「看到別人殺人，你站在旁邊看？」，他答因情緒太激動才刺1刀，當下就後悔並嚇呆了，還曾思考「要道歉還是給他（指施政雄）打」。律師黃柏融稱唐不是為了謀財而害命，他希望施好好交代款項、公司管理細節，但施指唐才廿多歲、輩分不夠格。

黃柏融說，希望能進行修復式司法，不是一定要達成和解，但希望家屬把心中的委屈、怨恨說出來，減緩傷害。

陳天賜則推說是唐世豪起念「要處理」，唐先下手後他才拿出開山刀砍兩刀，況且羈押期間他有抄佛經迴向死者，也固定寫信向施母致歉，希望她安好。江昶濬否認殺人，律師陳冠宇指唐、陳推諉卸責、栽贓嫁禍，要求法官釐清有無犯意聯絡。