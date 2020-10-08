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影／館長槍擊案 竹聯和堂寶和會長疑是「中間人」

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

館長陳之漢槍擊案，新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，去年北市內湖槍擊案槍手陶姓男子於槍案前躲藏處所，正是劉男所租，警方認為寶和會長林姓男子涉有重嫌，昨天動員上百名警力兵分多路在北市酒店及新北市等地，逮捕林男及幫眾共9人到案，並查獲上百箱假酒，警詢後今天將依組織犯罪、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方日前接獲情資，竹聯幫和堂寶和會幫派分子涉及多起暴力犯罪案件，追查發現去年6月中在北市內湖區星雲街發生槍擊案，槍手陶姓男子於案發前的藏匿處所，竟是館長槍擊案涉案槍手劉丞浩所承租，顯見該黑幫慣性以小弟擔任槍手模式開槍犯案。

警方專案小組持續追查該黑幫還涉及他案，發現寶和會長林姓男子（46歲）今年8月涉嫌率眾在台北市知名酒店限制被害人陳姓男子行動自由，恐嚇勒索1000萬元，被害人事後得知該黑幫多起暴力凶狠訊息，終日惶恐不安深怕遭受不測。

專案小組追查也發現寶和會於去年7月間得知遭院檢發布多筆通緝的謝姓男子是紅景天詐騙案幕後主嫌，覬覦謝男於99年起成立多間空殼公司，以詐術招攬民眾認購公司未上市股票，吸金達17億餘元，認為被害人不敢向警方報案，竟策劃綁架囚禁被害人並勒贖5000萬元，經向友人四處籌措交付1700萬元才獲釋放。據了解，謝男於囚禁期間更不堪受虐一度吃藥尋短獲救，謝男通緝逃亡長達10年，專案小組從台中、屏東、基隆追緝，終在新北雙溪山區查緝謝男到案。

新北市刑大、林口警分局暨刑事局偵一大隊共組專案小組，報請新北地檢署玄股檢察官陳詩詩指揮偵辦，經過長達1個月跟監蒐證，7日中午持拘票、搜索票兵分多路前往雙北地區展開行動，帶回竹聯幫和堂寶和會長林姓男子到案，並同步通知柯姓男子等8人到案，警方同時也強力掃蕩寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店，並在店內查獲上百箱假酒，警詢後今天將依組織犯罪、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案，並搜索寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案，並搜索寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案，並搜索寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案，並搜索寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案，並搜索寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店，查獲上百箱假酒。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大追查出館長槍擊案槍手劉丞浩正是竹聯幫和堂寶和會旗下成員，警方專案小組鎖定寶和會動員上百名警力逮捕寶和會長林姓男子等人到案，並搜索寶和會圍事據點的台北市林森北路酒店，查獲上百箱假酒。記者王長鼎／翻攝

槍擊 酒店

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