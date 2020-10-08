快訊

館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

聯合報 / 記者張宏業柯毓庭／新北即時報導

館長陳之漢槍擊案出現重大突破！新北市刑大查出，竹聯幫和堂大哥施俊吉，涉嫌在館長被開槍前，曾去案發現場勘查地形，警方認為施俊吉是全案重要破口，昨晚秘密發動偵查約談行動，目標鎖定竹聯幫和堂。

專案小組指出，施俊吉是竹聯幫寶和會要角，曾捲入喧騰一時的立法院槍擊案，角色都是負責事前勘查地形。警方指出，館長被槍擊前，施俊吉曾現身林口健身房附近觀察環境，經連日比對清查相關線索，鎖定施涉有重嫌。

據了解，施俊吉可能知悉買凶槍擊館長的幕後主嫌身份與動機，檢警前天晚間緊急召開專案會議，決定發動偵查作為，昨天將施帶回了解，偵訊直至深夜仍未結束；消息指出，檢警仍有其他犯嫌正在清查中，將陸續通知到案。

館長日前開直播指出，關於他遭槍擊傳聞很多，目前交給檢警去查，他也花了上兩千多萬請國安局出身的保鑣保護，館長也對殺他的藏鏡人喊話，絕對會花一輩子來追查真兇。

館長還說，他聽律師說槍手在製作筆錄時，曾說出反正關十幾年就出來，到時也才30多歲、還算年輕，這段話讓他頗有感觸，「我現在也是在等，越短越好，我希望你判越短越好，不要問我為什麼，我就一定會還你。」

今年8月28日凌晨，館長在自家成吉思汗健身中心林口旗艦店前被槍手劉丞浩持疑似制式「沙漠雛鷹」手槍開三槍，劉原本疑似要取館長性命，但因槍法不準僅擊中館長四肢，館長住院一個禮拜後便出院，目前轄區警方仍會派人駐守其健身中心與住所。

劉開槍十分鐘後便帶槍投案，警方原研判行兇動機與先前劉性騷擾館長有關，但因劉無業，卻請來曾任法官、檢察官等要職的郭力菁律師，又持罕見槍枝犯案等疑點而持續追查。據悉，郭所屬的伯衡法律事務所長翁偉倫常會接觸與黑幫有關刑案，郭當時會接案也是因翁偉倫將案件分給她，但劉被移送後，郭不滿劉案「搞臭名聲」，放棄擔任辯護人，由另名較資淺的律師接手。

「館長」陳之漢今年8月在自家健身中心門口遭人開三槍。記者柯毓庭／攝影
「館長」陳之漢今年8月在自家健身中心門口遭人開三槍。記者柯毓庭／攝影
槍手劉丞浩原請來名律師郭力菁（圖右）擔任辯護人，後郭不願劉案「搞臭名聲」放棄擔任辯護人。記者柯毓庭／攝影
槍手劉丞浩原請來名律師郭力菁（圖右）擔任辯護人，後郭不願劉案「搞臭名聲」放棄擔任辯護人。記者柯毓庭／攝影
開槍兇嫌劉丞浩。記者柯毓庭／攝影
開槍兇嫌劉丞浩。記者柯毓庭／攝影

館長 槍擊 施俊吉

延伸閱讀

【社會檔案】竹聯幫「雙仁會」以暴力聞名 同門兄弟疑利益喬不攏痛下殺手

金聯賣平價宅 精選100戶好康放送

「多空交錯」業者：房市緩漲但交易熱

台南殯葬館槍擊案 警方拘提凶嫌同車男子到案

相關新聞

館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

館長陳之漢槍擊案出現重大突破！新北市刑大查出，竹聯幫和堂大哥施俊吉，涉嫌在館長被開槍前，曾去案發現場勘查地形，警方認為施...

台南殯儀館殯葬業者遭轟爆頭 法官裁定凶嫌羈押禁見

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶...

雄檢門口持刀隨機刺人 吸毒男住院13天無縫收押

17歲黃姓男子上月25日到高雄地檢署開庭完後，在門口人行道突遭人刺傷背部，轄區新興分局警方當天在仁武區逮嫌犯42歲蕭姓男...

震撼！彰化縣消防局長蕭嘉政在主管會報突然請辭

彰化縣消防局長蕭嘉政今天下午消防局主管會報中，以家庭及因個人因素，宣布請辭消防局長，昨天則已口頭向縣長王惠美請辭，今天他...

台南殯儀館葬儀業者頭遭轟爆 凶嫌被檢方聲押禁見

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶...

影／台南殯儀館葬儀業者頭遭轟爆 2凶嫌依殺人移送南檢

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶...

台南殯儀館殯葬業者頭遭轟爆 凶嫌辯拿槍只想嚇唬他

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶...

高雄鳳山火車站附近工地挖到2顆未爆彈 軍方中午帶離

高雄市鳳山火車站附近的中正路、博愛路口工地，今天上午10點時傳出陳姓工人施工時，意外挖到2顆軍方生鏽已久的未爆彈，由於該...

萬華鬥毆殺人偵破 北市警展開專案臨檢掃黑行動

台北市萬華區5日發生街頭暴力致死案件，尤其還牽扯到黑幫鬥爭，台北市警察局局長陳嘉昌，立即指示刑警大隊、萬華警分局共組專案...

高雄鳳山火車站施工驚現軍用爆裂物 國軍出發處理中

高雄市鳳山火車站附近工地，今天上午時傳出工人施工時，意外挖到軍方爆裂物，由於該爆裂物看似老舊，工人不敢輕舉妄動，趕緊報警...

新北屁孩騎到桃園嗆聲 佔據車道還引燃信號彈火燒馬路

謝姓男子自稱和女友的邱姓哥哥有糾紛，撂人大老遠從新北土城半夜騎車到桃園龜山，在大馬路上和邱互嗆、叫囂，眾人還用機車佔據全...

出動空拍機、攀越山陵 刑事局破新竹「喵喵」製毒工廠

57歲李姓男子覬覦國內毒品市場，與同夥在今年初，選定新竹縣新埔鎮一處偏遠山區，承租後設置新興毒品「4-甲基甲基卡西酮(俗...

熱門新聞

中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地

法官誠心問砍人120刀判12年覺太重嗎？ 凶手當庭撤上訴

祖父對未滿12歲孫女性侵害懷孕 檢察官起訴、村民圍堵

建國高架嚴重追撞 小貨車撞大貨車駕駛滿身血消防搶救

少校連長被控猥褻女士官 二審查出他在歐洲蜜月判無罪

高雄警分局派出所長酒駕與民眾發生車禍 火速被拔官

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。