館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

館長陳之漢槍擊案出現重大突破！新北市刑大查出，竹聯幫和堂大哥施俊吉，涉嫌在館長被開槍前，曾去案發現場勘查地形，警方認為施俊吉是全案重要破口，昨晚秘密發動偵查約談行動，目標鎖定竹聯幫和堂。

專案小組指出，施俊吉是竹聯幫寶和會要角，曾捲入喧騰一時的立法院槍擊案，角色都是負責事前勘查地形。警方指出，館長被槍擊前，施俊吉曾現身林口健身房附近觀察環境，經連日比對清查相關線索，鎖定施涉有重嫌。

據了解，施俊吉可能知悉買凶槍擊館長的幕後主嫌身份與動機，檢警前天晚間緊急召開專案會議，決定發動偵查作為，昨天將施帶回了解，偵訊直至深夜仍未結束；消息指出，檢警仍有其他犯嫌正在清查中，將陸續通知到案。

館長日前開直播指出，關於他遭槍擊傳聞很多，目前交給檢警去查，他也花了上兩千多萬請國安局出身的保鑣保護，館長也對殺他的藏鏡人喊話，絕對會花一輩子來追查真兇。

館長還說，他聽律師說槍手在製作筆錄時，曾說出反正關十幾年就出來，到時也才30多歲、還算年輕，這段話讓他頗有感觸，「我現在也是在等，越短越好，我希望你判越短越好，不要問我為什麼，我就一定會還你。」

今年8月28日凌晨，館長在自家成吉思汗健身中心林口旗艦店前被槍手劉丞浩持疑似制式「沙漠雛鷹」手槍開三槍，劉原本疑似要取館長性命，但因槍法不準僅擊中館長四肢，館長住院一個禮拜後便出院，目前轄區警方仍會派人駐守其健身中心與住所。