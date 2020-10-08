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館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

雄檢門口持刀隨機刺人 吸毒男住院13天無縫收押

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

17歲黃姓男子上月25日到高雄地檢署開庭完後，在門口人行道突遭人刺傷背部，轄區新興分局警方當天在仁武區逮嫌犯42歲蕭姓男子，更搜出5小包安非他命；由於蕭落網時神智不清，送醫治療直到昨天才移送；雄檢訊後認為他涉犯殺人未遂罪嫌，有再犯、逃亡之虞，聲請羈押獲准。

據查，蕭姓男子先前因竊盜案入獄，今年8月4日出獄後租屋在仁武地區，但9月25日近中午時騎機車到雄檢外面，遇上警方盤查，但沒查出違禁品，不料他之後疑吸毒造成神智不清，在地檢門口吼叫，當時前來開庭作證的黃姓男子瞥了一眼，他便上前搭肩，並持刀抵住背部，黃趕緊推開他但背部被刺傷1刀，幸好僅皮肉輕傷，並未就醫，蕭也隨即逃跑。

警方調閱監視器以車追人，當天傍晚近6點到仁武區租屋處逮蕭姓男子，查扣5小包安毒，他當時有些神智不清，警方先送醫治療，經醫師診斷他濫用藥物引發精神問題，評估後暫先住院治療。

住院13天、昨天醫院認為蕭姓男子情況穩定已可出院，警方隨即送往雄檢訊問，因醫院建議若蕭姓男子沒收押，要帶返醫院繼續治療，檢察官童志曜也認為蕭有高度再犯之虞，且犯後逃離現場有逃亡之虞，訊後聲請羈押，獲法院裁准。

黃姓男子上月25日在高雄地檢署門口遭人持刀刺傷。記者林伯驊／翻攝
黃姓男子上月25日在高雄地檢署門口遭人持刀刺傷。記者林伯驊／翻攝
警方循線逮到蕭姓男子，還扣得5小包安非他命。記者林伯驊／翻攝
警方循線逮到蕭姓男子，還扣得5小包安非他命。記者林伯驊／翻攝
蕭姓男子持刀隨機刺傷人。記者林伯驊／翻攝
蕭姓男子持刀隨機刺傷人。記者林伯驊／翻攝
警方循線到蕭姓男子（躺地者）的仁武區租處逮人。記者林伯驊／翻攝
警方循線到蕭姓男子（躺地者）的仁武區租處逮人。記者林伯驊／翻攝

人行道 吸毒 殺人

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