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台南殯儀館殯葬業者遭轟爆頭 法官裁定凶嫌羈押禁見
42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶後逃到高雄落網，警方起出行凶槍彈，拘提共犯王姓男子到案，檢方晚間訊問後認郭涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准。
台南地院指出，經法官訊問及相關事證，認郭涉犯殺人未遂，及槍砲彈藥刀械管制條例中非法持有改造手槍及持有子彈罪嫌犯罪嫌疑重大，且本案郭所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑罪，且郭犯後逃亡他處，並計畫去山上躲藏，顯有逃亡之虞。
同時，郭就如何開槍致被害人受傷，所述與在場目擊證人不一，也有相當理由，認有串證、滅證之虞，非予羈押，無法確保偵查的進行與追訴，依法應予羈押，並禁止接見通信。
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