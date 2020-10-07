殯葬業者不滿阿嬤喪事被搶走 槍擊同業遭聲押

從事葬儀的42歲郭姓男子，疑不滿自己阿嬤喪事被同業方姓男子搶走，昨天持槍射擊對方頭部後被逮，警方今天下午依殺人、槍砲等罪嫌移送，台南地檢署晚間訊後向台南地方法院聲押。

郭男昨天下午在台南市立殯儀館槍擊方男後，駕車逃往高雄市，3個多小時後在高雄市苓雅區落網，警方同時起出作案手槍及17顆子彈，同車王姓男子昨晚也被拘提到案。

郭男向警方供稱只是想拿槍嚇方男，因不小心而開槍射擊。王男則說，郭男找他到場壯膽，不知事情會這麼嚴重。台南市警局第六分局下午依殺人及槍砲等罪嫌將郭男、王男移送南檢偵辦。

南檢發言人林仲斌今晚表示，檢方認定郭男涉犯殺人罪嫌重大，所犯為重罪，有逃亡及串證、滅證之虞，訊後聲請羈押禁見。王男被認定涉犯恐嚇罪嫌重大，但無聲請羈押必要，以新台幣5萬元交保。

郭男和方男都從事殯葬相關行業，郭男的阿嬤日前過世，喪事卻被方男搶走並承辦相關禮儀事宜，讓郭男十分不滿，雙方鬧得不愉快，多次發生口角，最終引發殺機。

方男和妻子昨天下午案發前到殯儀館處理行政相驗事宜，郭男到場上前跟方男攀談不久後，就在方妻和其他人面前，從背後向方男頭部開了一槍，方男應聲倒地，眾人眼見郭男行刑式爆頭，紛紛走避，郭男則乘機逃逸。方男被緊急送往成大醫院急救時呈現腦死。