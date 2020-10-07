台南殯儀館葬儀業者頭遭轟爆 凶嫌被檢方聲押禁見

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶後逃到高雄落網，警方起出行凶槍彈，拘提共犯王姓男子到案，下午依殺人等罪嫌移送台南地檢署，檢方晚間訊問後認郭涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另王涉犯恐嚇罪嫌重大，但無聲押必要，以5萬元交保。

郭落網後辯稱，他當時只是拿槍要嚇唬對方，不是故意殺人，如果真要殺方男，應該是正面射擊，怎會從後方開槍。他表示，方之前都欺負他，吃他夠夠，才會找對方理論。至於槍的部分是他向人購買的。