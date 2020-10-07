澎湖越界陸船重罰200萬 切割機具驅離出境

澎湖海巡隊8月間查扣無船名的越界陸船，經留置調查44天，依法裁罰新台幣200萬元後，由澎湖縣政府農漁局切割傳上起網機後今天驅離出境。今年以來海巡裁罰5艘陸船，金額達873萬元。

海巡署艦隊分署澎湖海巡隊表示，今年8月24日查扣的這艘無船名越界陸船，經留置調查44天，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29、32、80條之1，同法施行細則第42條、45條規定罰鍰200萬元。

6日上午由澎湖縣政府農漁局切割沒入起網機2台、網板4具及滾輪2具，今天中午由「10066」巡防艇驅離出境。依澎湖海巡隊數據，109年度迄今已裁罰5艘陸船，金額累計達873萬元。

澎湖海巡隊表示，大陸漁船越界侵害漁民生計，為維護珍貴海洋資源，將嚴正執法，對於越界不配合陸船採嚴懲重罰；也告誡大陸漁民切莫再犯，一旦越界再遭查獲絕不寬貸。

澎湖四面環海，海洋資源有賴全民共同維護，漁民在海上作業發生狀況或發現大陸漁船時，可撥打海巡「118」免費報案電話，或透過無線電向海巡艇通報。