影／台南殯儀館葬儀業者頭遭轟爆 2凶嫌依殺人移送南檢

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶後逃到高雄落網，警方起出行凶槍彈，郭辯稱，拿槍只是想嚇嚇他，不小心才開下去，王則說，郭找他到場壯膽，警方下午4時依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方上午偵訊郭、王，兩人對案情避重就輕，郭辯稱，他當時只是拿槍要嚇唬對方，不是故意殺人，如果真要殺方男，應該是正面射擊，怎會從後方開槍。他表示，方之前都欺負他，吃他夠夠，才會找他下手。至於槍的部分是他向人購買的。

王則說，郭找他壯膽，他不知道事情會那麼嚴重。他否認事前知情，但依監視器王則持鐵棒下車，被視為殺人共犯。

案發後，方的大哥說，郭男原是另一家殯葬花藝社員工，離職後仍從事殯葬業；日前郭的祖母過世，郭家長輩沒有找郭處理後事，反而找他弟弟全權處理，郭與弟弟曾因後事處理流程多次發生口角，可能因此埋下殺機。