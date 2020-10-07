高市警局治安成果豐碩 兩天掃蕩破獲239件刑案

高雄上週發生砸車毀店事件，治安問題受到關注。市警局因此於5日起連兩天動員242名警力執行掃蕩臨檢，2天來共破獲各類刑案239件、360人，淨化治安成果豐碩。

高雄市苓雅區上月29日因酒客衝突，短短3小時接連引發酒店、三民區一家茶行被砸，警方事後陸續逮捕16人。市警局也接連發布警職異動，包括苓雅分局長黃文哲與三民二分局長梁東山兩人職務互調。高雄地檢署檢察長莊榮松更到市警局支持並鼓勵第一線員警。

高雄市刑大技正蔡岳同今天表示，市警局於10月5、6日深夜，動員分局、保安大隊、刑警大隊等242名警力，針對重點治安顧慮場所及治安熱點計28處，執行閉鎖式擴大臨檢及路檢勤務，並同步執行肅槍、緝毒等專案檢肅行動。

警方在專案期間，共查獲各類毒品案52件57人、各級毒品256.51公克、槍砲案件1件1人及1把非制式槍枝、詐欺案件74件115人、通緝犯7人、竊盜案件32件36人及其他各類刑案80件144人。

市警局重申，對任何街頭暴力永遠堅持零容忍態度，對於暴力、聚眾鬥毆等違法行為絕不姑息，除在最短時間將所有涉案嫌犯查緝到案，避免二次衝突發生，也將向上追溯源頭，刨根斷源。

警方也呼籲，營業場所業者應確實強化自主管理措施，不得有暴力、毒品等違法情事；未落實自主管理的業者，警察局將持續會同市府相關局處聯合稽查及臨檢作為直至業者改善為止。