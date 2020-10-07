台南殯儀館殯葬業者頭遭轟爆 凶嫌辯拿槍只想嚇唬他

42歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，當場無生命跡象，送醫腦死。郭行凶後逃到高雄落網，起出行凶槍彈，郭辯稱，拿槍只是想嚇嚇他，不小心才開下去，王則說，郭找他到場壯膽，不知事情會這麼嚴重，警方預定今天下午將2人依殺人及槍砲罪嫌移送法辦。

警方上午偵訊郭、王，兩人對案情避重就輕，郭辯稱，他當時只是拿槍要嚇唬對方，不是故意殺人，如果真要殺方男，應該是正面射擊，怎會從後方開槍。王則說，郭找他壯膽，他不知道事情會那麼嚴重。

警方調閱監視器畫面，發現郭先是舉槍往上，疑想用槍托敲打其頭部，手往下放後，方隨後倒地，認確有不慎擊發的可能性，再加上現場有許多人目擊，若郭揚言開槍，旁人多少會出聲制止。至於郭的真正動機，警方交叉詢問當事人，目前正進一步詢問當事人。

台南市立殯儀館昨天上午10時多傳槍響，現場許多人目擊開槍的是47歲郭姓男子，與方同為殯葬業者；警消人員到場發現方姓男子頭部遭槍擊，子彈從左後方進入，右前方穿出，緊急送醫開刀仍腦死命危，在加護病房急救。

警方調查，方的父親在關廟區擔任里長，經營禮儀社，因年紀大了，交給方和哥哥接手經營。昨天上午方和妻子到殯儀館處理一起行政相驗案件，在明德廳外等待時，郭、王上前與方交談，不久隨即爆發激烈爭吵。

郭在眾目睽睽下，持手槍近距離朝對方的頭部開槍，方妻目睹整個過程幾乎嚇壞。當時許多殯葬同業目擊，有人拍下整個過程，郭開槍後隨即與王開車逃離。