萬華鬥毆殺人偵破 北市警展開專案臨檢掃黑行動

台北市萬華區5日發生街頭暴力致死案件，尤其還牽扯到黑幫鬥爭，台北市警察局局長陳嘉昌，立即指示刑警大隊、萬華警分局共組專案小組外，並親自主持專案會議，及報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組翌日查獲5名犯嫌到案，其中1名犯嫌經移送後聲押獲准。現正持續擴大追查相關涉案犯嫌。

陳嘉昌除要求專案小組持續全力深入查明背後涉入的組織外，更通令各警分局自10月6日起針對轄內易滋事場所展開高強度專案臨檢掃蕩，首日動用警力165名，臨檢掃蕩相關處所39處，另規劃同步掃黑行動專案，以遏止尋仇報復事件發生。