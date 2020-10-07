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新北屁孩騎到桃園嗆聲 佔據車道還引燃信號彈火燒馬路

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

謝姓男子自稱和女友的邱姓哥哥有糾紛，撂人大老遠從新北土城半夜騎車到桃園龜山，在大馬路上和邱互嗆、叫囂，眾人還用機車佔據全線車道，甚至引燃信號彈、汽油彈，造成馬路起火濃煙密布，檢方以謝等3人影響公共交通安全，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

檢警調查，謝男（21歲）和他女友的邱姓哥哥有嫌隙，去年9月26日凌晨2點多找來林姓（19歲）、田姓（20歲）等多名同夥，帶信號彈、自製的汽油彈騎車到桃園龜山區東萬壽路嶺頂橋集合。

眾人為了恫嚇邱男，將好幾輛機車停放在橋上到路中央，佔據路面兩線車道，謝在打電話給邱互嗆聲，並手持信號彈向邱男叫囂，其餘同夥再朝路面砸汽油彈，最後引燃路面導致馬路起火，一旁經過的小貨車緊急閃避，險遭火勢波及。

因附近民眾半夜被吵醒，又驚見大馬路上在燃燒嚇的報案，警方趕赴現場眾人一哄而散，經扣得打火機、燃燒後的信號彈及汽油彈，調閱監視器循線逮捕相關人等。

檢方訊時，謝坦承和女友的哥哥邱男有口角才釀糾紛，信號彈則是從自家帶出，另林男、田男則說，當天受謝之邀約到場，還用口罩遮車牌避免被抓，叫囂期間有人點燃信號彈、汽油彈導致柏油路起火。

附近路過民眾也提供行車記錄器畫面，當時行經嶺頂橋時地面起火燃燒、濃煙密布，消防火調也確認現場是人為汽油起火。

檢方認定，謝等3人明知以多輛機車佔據全線車道、在馬路上點燃信號彈及汽油彈，將造成公眾往來危險，卻仍執意為之，客觀上已造成往來人、車通行危險，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌起訴3人，另1名王姓男子通緝中。

謝等人佔據馬路叫囂嗆聲，還引燃信號彈、汽油彈火燒馬路，造成現場起火濃煙密佈。記者曾健祐／翻攝
謝等人佔據馬路叫囂嗆聲，還引燃信號彈、汽油彈火燒馬路，造成現場起火濃煙密佈。記者曾健祐／翻攝

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