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出動空拍機、攀越山陵 刑事局破新竹「喵喵」製毒工廠
57歲李姓男子覬覦國內毒品市場，與同夥在今年初，選定新竹縣新埔鎮一處偏遠山區，承租後設置新興毒品「4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)」製毒工廠，工廠背靠青山，門口前方只有一條進出道路，同時設置電動門、監視器，易守難攻。
刑事局今年4月接獲線報，經過數月跟監埋伏確認毒品工廠位置後，日前決定攻堅逮人。
警方出動無人空拍機及實地勘查，發現從正面進入製毒工廠很容易被發現，因此由刑事局除暴特勤隊攀越工廠後方山陵線潛入逮人。
警方發現，為方便製毒效率，工廠內裝設大水塔，直接倒入「甲苯」再連接工廠，直接開水龍頭就可合成製毒，經過不斷試驗產出，每天可生產80到100公斤毒品。
警方當場在工廠內查扣製毒相關設備、化學試劑、第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品150公斤及半成品750公斤(經鑑定成品及半成品純質淨重共234公斤)等，光成品就能製成150萬包「喵喵」。
現場逮捕正要逃逸錢姓、羅姓、黃姓等犯嫌，並陸續拘提幕後主嫌李嫌及張姓共犯到案，到案5名犯嫌全數經檢察官複訊後由新竹地方法院裁定羈押禁見。
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