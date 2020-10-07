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國小田徑隊槍毒犯未戴安全帽遇警拔腿跑 飛毛腿警飛撲

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導

高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕；被逮後，夏男還向警方稱「國小田徑隊，還是被追上」，警方另在他機車車廂內搜到改造手槍、毒品，警詢後移送地檢署偵辦。

據了解，具有多項前科，且還有販賣毒品正在法院審理的夏男（28歲），本月4日晚上8點時，因為行經鳳山區南榮路、鳳南路口時，因未戴安全帽，引起轄區警方過埤派出所巡邏員警注意。

警方上前盤查時，夏男心虛見到員警就拔腿狂奔，過埤所員警見狀跑步追上，警方追逐了400公尺後，終於飛撲將夏男壓制在地。當員警帶著夏男回到騎乘的機車前，警方陸續在機車內找到金牛座改造手槍1把、裝有4顆子彈的彈匣1個、玻璃球毒品吸食器、空夾鍊袋等物品。

過程中，夏男一度向員警說「他以前就讀國小時是田徑隊的，但沒想到警察更會跑，竟然追上他」，後續夏男也承認是因為機車上藏了一把改造手槍，為了躲避查緝才逃跑。警詢後，依造槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制法等，將夏男移送地檢署。

高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄夏姓男子隨身攜帶槍毒，本月4日時因騎車未戴安全帽引起警方注意，夏男為逃離警方逮捕，下機車拔腿狂奔400公尺後，仍被員警逮捕。記者邱奕能／翻攝

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