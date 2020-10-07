快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賭博糾紛兩派駁火10多槍釀1死 最重被判14年6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南道上兄弟黃建仁與永康區五王里前里長李福祥因手下在賭場糾紛而結怨，兩派人馬去年8月11日大白天備妥長短槍在黃仁德住處談判，雙方開槍駁火10多槍，李派王崇男遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治，檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴黃、李等7嫌，台南地院今天上午宣判，兩派人馬分別被判14年6月至5月不等徒刑，可上訴。

黃派人馬黃建仁、張永森、陳晨木、陳國泰分別被判14年6月至12年6月不等徒刑，另郭金華則判5月徒刑，另李派人馬李福祥、謝台生分應執行6年4月、7年6月徒刑。

檢警調查，黃派人馬黃、陳、張等3人，與李派人馬李、謝、王等3人因賭博糾紛，去年8月11日下午2時28分，相約在黃位於在仁德區中正路3段的住處談判，黃夥同陳等4人持1制式步槍、2把改造手槍分別藏在屋後防火巷及屋前自小貨車上，等待對方上門。

李派人馬李、 謝、王3人則備妥兩把改造手槍赴約，由不知情邱姓男子駕駛轎車前往黃宅，李等人進入屋內，黃等人到後門防火巷取出預藏手槍 ，王持槍追到後門防火巷，近距離朝張射擊，所幸張持抱枕阻擋拉扯，子彈僅擊中右腿。此時屋內謝持槍托毆打黃，陳跑至自小貨車上拿出預藏步槍對屋內開了1槍，李派人馬逃出屋外，雙方則在屋外扭打，並邊跑邊開槍。

其中，王準備搭車逃離現場時，遭陳持步槍射中，貫穿左胸壁，造成王心臟及左肺破裂，大量 血胸及皮下氣腫 ，經醫急救不治。事後，郭姓男子還到現場清理血跡，並收拾現場遺留槍彈，企圖隱匿相關證據。

黃、李兩派人馬去年8月11日大白天備妥長短槍在仁德住處談判，雙方開槍駁火10多槍，李派王姓男子遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治。圖／本報資料照
黃、李兩派人馬去年8月11日大白天備妥長短槍在仁德住處談判，雙方開槍駁火10多槍，李派王姓男子遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治。圖／本報資料照

延伸閱讀

被判撤職停止任用2年 張天欽提再審遭駁回

持空氣槍到回收場行搶未果 男累犯被判3年10月徒刑

桃園婦違規穿越馬路挨撞 騎士被判3月、她重傷獲判免刑

男子上網謊稱有海螺音響可賣 詐財7萬多元被判10月

相關新聞

賭博糾紛兩派駁火10多槍釀1死 最重被判14年6月

台南道上兄弟黃建仁與永康區五王里前里長李福祥因手下在賭場糾紛而結怨，兩派人馬去年8月11日大白天備妥長短槍在黃仁德住處談...

老農酒駕吊照 又酒駕撞死退休師

七十二歲沈姓老翁去年酒駕遭註銷駕照，前天下午再度酒後開車，追撞騎機車的同年齡董姓男子，董傷重不治；沈肇事後持續前進百餘公...

台南殯儀館槍響 殯葬業者頭被轟爆

四十二歲殯葬業者方姓男子，昨天在台南市立殯儀館遭同業郭姓男子近距離開槍打中頭部，子彈貫穿，方當場無生命跡象，送醫腦死。郭...

談判械鬥殺死人 萬華警方逮捕5人 1嫌聲押

台北市萬華區昨天發生兩派人馬鬥毆釀死事件，警方獲報後積極追查，直至今晚涉嫌殺人一方已有5人到案，後續將持續追查其餘2名在...

談判破局男遭刺穿心臟不治 北檢聲押禁見朱姓主嫌

30歲林姓男子昨凌晨於台北市萬華區遭人持刀捅傷胸口、腹部，因心臟直接被刺穿，送醫搶救仍不治身亡；警方今凌晨在龍山寺前尋獲...

台南殯葬館槍擊案 警方拘提凶嫌同車男子到案

台南市警方偵辦台南市立殯儀館槍擊案，專案小組今晚在安平區拘提與郭姓凶嫌同車王姓男子到案，王供稱他雖然與郭同車，但不知郭下...

亂入左營萬年季火獅遊行、狂拿補給品 他惱羞成怒行刺

今年高雄左營萬年季適逢中秋節，各方盛大操辦，前天閉幕火獅遊行時，卻意外發生衝突插曲。37歲黃姓男子自顧自摸走遊行隊伍「補...

女大學生騎車被大貨車碾壓死亡 校方難過不捨

台中市一名女大學生今天下午騎機車，在台中市台灣大道，被大貨車碾壓死亡，校方獲知消息後，難過不捨。

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

台中市18歲呂姓女大生今天下午3時許，騎車行經台灣大道1266號前往玉門路方向行駛，因路旁公車停等區有一輛貨車違停，呂女...

影／台南殯儀館槍擊案 行刑式開槍影片曝光

台南市立殯儀館今天傳出槍響，一名42歲的方姓殯葬業者在殯儀館內遭郭姓男子涉嫌行刑式開槍，方目前瀕臨腦死，現場有許多人目擊...

「街頭暴力非高雄獨有」 雄檢檢察長慰高雄警

高雄上月29日凌晨連傳高檔酒店、茶行遭砸店，市警局認為處置上仍有不周延，撤換苓雅分局偵查隊長、所長，共連動6名官警，分局...

汐止中興路瓦斯外漏 警消封鎖現場佈水線

新北市汐止區中興路靠福德路的人行道，今天下午4點多飄散瓦斯味，消防隊獲報到場測出瓦斯數值，懷疑瓦斯外漏，佈水線防護，警方...

熱門新聞

實登造假重判！他買1,400萬登錄2,500萬 遭判1年8個月

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

7旬老農酒駕遭註銷 竟又酒駕撞死退休老師

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。