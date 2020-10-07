賭博糾紛兩派駁火10多槍釀1死 最重被判14年6月

台南道上兄弟黃建仁與永康區五王里前里長李福祥因手下在賭場糾紛而結怨，兩派人馬去年8月11日大白天備妥長短槍在黃仁德住處談判，雙方開槍駁火10多槍，李派王崇男遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治，檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴黃、李等7嫌，台南地院今天上午宣判，兩派人馬分別被判14年6月至5月不等徒刑，可上訴。

黃派人馬黃建仁、張永森、陳晨木、陳國泰分別被判14年6月至12年6月不等徒刑，另郭金華則判5月徒刑，另李派人馬李福祥、謝台生分應執行6年4月、7年6月徒刑。

檢警調查，黃派人馬黃、陳、張等3人，與李派人馬李、謝、王等3人因賭博糾紛，去年8月11日下午2時28分，相約在黃位於在仁德區中正路3段的住處談判，黃夥同陳等4人持1制式步槍、2把改造手槍分別藏在屋後防火巷及屋前自小貨車上，等待對方上門。

李派人馬李、 謝、王3人則備妥兩把改造手槍赴約，由不知情邱姓男子駕駛轎車前往黃宅，李等人進入屋內，黃等人到後門防火巷取出預藏手槍 ，王持槍追到後門防火巷，近距離朝張射擊，所幸張持抱枕阻擋拉扯，子彈僅擊中右腿。此時屋內謝持槍托毆打黃，陳跑至自小貨車上拿出預藏步槍對屋內開了1槍，李派人馬逃出屋外，雙方則在屋外扭打，並邊跑邊開槍。