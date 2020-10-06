談判械鬥殺死人 萬華警方逮捕5人 1嫌聲押

台北市萬華區昨天發生兩派人馬鬥毆釀死事件，警方獲報後積極追查，直至今晚涉嫌殺人一方已有5人到案，後續將持續追查其餘2名在逃共犯，全案詢後將依聚眾鬥毆、殺人罪嫌送辦。

警方調查，30歲林姓男子因故與22歲朱姓男子相約談判，林與女友、5名友人昨天凌晨2時許從文山區出發前往萬華區長順街底一處暗巷赴約，未料遭對方持棍伏擊，過程中林被人持刀刺傷胸部、腹部，胸口刀傷直接刺穿心臟，導致他血流不止，送醫不治。

警方鎖定持刀殺人一方共7人，包含朱姓兄弟檔、陳姓兄弟檔、蔡姓男子、戴姓男子及一名身分未明的男子，7人平均年齡20歲出頭，昨天分駛2輛汽車到場犯案。

其中，朱男今天凌晨0時許渾身酒氣現身龍山寺附近，被警方攔查時坦承持刀傷人，犯案後躲進一處日租套房內飲酒壯膽，但對凶刀棄置處、實際案發經過、犯案同夥皆未清楚交代，警方詢後依殺人、聚眾鬥毆罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押禁見。