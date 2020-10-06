談判械鬥殺死人 萬華警方逮捕5人 1嫌聲押

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區昨天發生兩派人馬鬥毆釀死事件，警方獲報後積極追查，直至今晚涉嫌殺人一方已有5人到案，後續將持續追查其餘2名在逃共犯，全案詢後將依聚眾鬥毆、殺人罪嫌送辦。

警方調查，30歲林姓男子因故與22歲朱姓男子相約談判，林與女友、5名友人昨天凌晨2時許從文山區出發前往萬華區長順街底一處暗巷赴約，未料遭對方持棍伏擊，過程中林被人持刀刺傷胸部、腹部，胸口刀傷直接刺穿心臟，導致他血流不止，送醫不治。

警方鎖定持刀殺人一方共7人，包含朱姓兄弟檔、陳姓兄弟檔、蔡姓男子、戴姓男子及一名身分未明的男子，7人平均年齡20歲出頭，昨天分駛2輛汽車到場犯案。

其中，朱男今天凌晨0時許渾身酒氣現身龍山寺附近，被警方攔查時坦承持刀傷人，犯案後躲進一處日租套房內飲酒壯膽，但對凶刀棄置處、實際案發經過、犯案同夥皆未清楚交代，警方詢後依殺人、聚眾鬥毆罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押禁見。

警方今晚6時許將朱男移送法辦後，又陸續將朱男弟弟、陳姓兄弟檔的弟弟、蔡男、戴男查緝到案，後續正持續追查在逃的其餘兩名共犯。警方表示，因凶刀仍未尋獲，案發現場無監視器，一夥人作案用車輛內也無行車記錄器，不排除朱等人串供、滅證，後續將進一步追查。

警方詢後依殺人、聚眾鬥毆罪嫌將朱男移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押禁見。記者李隆揆／攝影
警方詢後依殺人、聚眾鬥毆罪嫌將朱男移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押禁見。記者李隆揆／攝影

殺人 行車記錄器 龍山寺

延伸閱讀

將影像轉譯樂音 吳修銘讓大眾聽見傳統市場記憶

萬華談判遇刺 一刀穿心不治

赴北市萬華糾眾談判丟性命 男胸腹四肢挨刀送醫不治

北市萬華驚傳械鬥案 男子重傷送醫急救

相關新聞

談判械鬥殺死人 萬華警方逮捕5人 1嫌聲押

台北市萬華區昨天發生兩派人馬鬥毆釀死事件，警方獲報後積極追查，直至今晚涉嫌殺人一方已有5人到案，後續將持續追查其餘2名在...

台南殯葬館槍擊案 警方拘提凶嫌同車男子到案

台南市警方偵辦台南市立殯儀館槍擊案，專案小組今晚在安平區拘提與郭姓凶嫌同車王姓男子到案，王供稱他雖然與郭同車，但不知郭下...

亂入左營萬年季火獅遊行、狂拿補給品 他惱羞成怒行刺

今年高雄左營萬年季適逢中秋節，各方盛大操辦，前天閉幕火獅遊行時，卻意外發生衝突插曲。37歲黃姓男子自顧自摸走遊行隊伍「補...

女大學生騎車被大貨車碾壓死亡 校方難過不捨

台中市一名女大學生今天下午騎機車，在台中市台灣大道，被大貨車碾壓死亡，校方獲知消息後，難過不捨。

談判破局男遭刺穿心臟不治 北檢聲押禁見朱姓主嫌

30歲林姓男子昨凌晨於台北市萬華區遭人持刀捅傷胸口、腹部，因心臟直接被刺穿，送醫搶救仍不治身亡；警方今凌晨在龍山寺前尋獲...

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

台中市18歲呂姓女大生今天下午3時許，騎車行經台灣大道1266號前往玉門路方向行駛，因路旁公車停等區有一輛貨車違停，呂女...

影／台南殯儀館槍擊案 行刑式開槍影片曝光

台南市立殯儀館今天傳出槍響，一名42歲的方姓殯葬業者在殯儀館內遭郭姓男子涉嫌行刑式開槍，方目前瀕臨腦死，現場有許多人目擊...

「街頭暴力非高雄獨有」 雄檢檢察長慰高雄警

高雄上月29日凌晨連傳高檔酒店、茶行遭砸店，市警局認為處置上仍有不周延，撤換苓雅分局偵查隊長、所長，共連動6名官警，分局...

汐止中興路瓦斯外漏 警消封鎖現場佈水線

新北市汐止區中興路靠福德路的人行道，今天下午4點多飄散瓦斯味，消防隊獲報到場測出瓦斯數值，懷疑瓦斯外漏，佈水線防護，警方...

旗山縱火犯抓到了！放火燒車的人不是弟弟

高雄市旗山區今晨發生一起火燒車，被害人謝姓男子平日與弟弟感情不睦，火燒車時弟弟在旁觀看，哥哥第一時間質疑弟弟涉嫌縱火，不...

台南槍擊案凶嫌落網 供稱不滿傷者承辦阿嬤喪事

台南市方姓殯葬業者今天中午在台南市立殯儀館遭到郭姓同業開槍轟頭命危，郭今天下午約4點30分在高雄苓雅區住處落網。據了解，...

18歲女騎士疑閃違停貨車 遭後方貨車輾過慘死

台中市一名年僅18歲的女騎士今天下午3時許，騎車行經西屯區台灣大道往玉門路方向行駛時，疑為閃避一輛停在公車停靠區的貨車，...

熱門新聞

實登造假重判！他買1,400萬登錄2,500萬 遭判1年8個月

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

7旬老農酒駕遭註銷 竟又酒駕撞死退休老師

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。