亂入左營萬年季火獅遊行、狂拿補給品 他惱羞成怒行刺

今年高雄左營萬年季適逢中秋節，各方盛大操辦，前天閉幕火獅遊行時，卻意外發生衝突插曲。37歲黃姓男子自顧自摸走遊行隊伍「補給品」檳榔，拿一顆、吃一顆，完全無意克制收手，激怒遊行隊伍成員，雙方口角衝突，黃失控掏出美工刀，刺傷另名黃男。全案依聚眾鬥毆及傷害罪送辦。

初步了解，行刺的黃嫌常遊走老左營區各大廟宇集會場合，行為偶有脫序，當地人見怪不怪；他前天也參與左營萬年季活動，當時，萬年季火獅遊行隊伍正要送火獅前往主舞台，遊行隊伍成員眼尖發現，黃男一直偷偷取用隊伍補給用點心。

雖補給品本來就任人取用，但遊行隊伍成員直說，「他拿得太誇張了」，指黃嫌早在隊伍從蓮潭路天府宮出發時便「拿不停」，於是出言阻止他。沒想到，黃嫌惱羞成怒，掏出美工刀畫傷遊行成員44歲黃姓男子。警、消據報到場，協助受傷黃男送醫，手臂縫合6針後，無危及生命安全。