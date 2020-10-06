台南槍擊案凶嫌落網 供稱不滿傷者承辦阿嬤喪事

台南市方姓喪葬業者在市立殯儀館遭槍擊，郭姓凶嫌落網。記者黃宣翰／翻攝

台南市方姓殯葬業者今天中午在台南市立殯儀館遭到郭姓同業開槍轟頭命危，郭今天下午約4點30分在高雄苓雅區住處落網。據了解，郭落網後表示，他是因不滿方承辦他阿嬤喪事才開槍。

據了解，郭姓凶嫌今天中午有事到台南市立殯儀館辦事情，郭駕駛深藍色轎車到殯儀館，經過明德廳，恰巧看到方姓傷者在明德廳外，郭下車後將隨車攜帶改造手槍取下車，曾一度向方亮槍後又取出槍枝，槍枝擊發，打中方的頭部。

方姓殯葬業者今天中午近12點，在台南市立殯儀館明德廳外，遭人行刑式近距離開1槍打中頭部，當場無生命跡象，送成大院醫急救仍腦死，凶嫌行凶後駕駛深藍色轎車逃逸，台南市警六分局、台南市刑警大隊、高雄市刑警大隊、苓雅警分局、保安大隊霹靂中隊市警方約今天下午4點30分，在高雄苓雅區追查郭姓凶嫌到案，警方正將他帶回台南。