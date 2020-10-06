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台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！
台南市方姓殯葬業者疑因業務與同業結怨，今天中午在市立殯儀館明德廳外，遭人行刑式近距離開1槍打中頭部，當場無生命跡象，送成大院醫急救仍腦死，凶嫌駕駛深藍色轎車逃逸，警方剛在高雄苓雅區追查郭姓凶嫌到案，車內起獲涉案槍枝一把、子彈17發，郭表示是私人恩怨開槍，警方正將他帶回台南中。
台南市消防局救災救護中心，今天中午11點57分接報案，位於國民路台南市立殯儀館有人頭部遭槍擊，南門消防分隊獲報趕到現場，將方姓業者（42歲）送成大醫院急救。
據了解，方姓殯葬業者(42歲)平日負責的是關廟區的殯葬業務，他之前曾承攬一名花藝店郭姓離職員工阿嬤的喪事，但雙方鬧得不愉快，方妻懷疑對方報復行兇。
傷者大哥表示，擔任里長的父親也經營禮儀社，他跟弟弟幫忙。弟弟與弟媳今下午1點要在殯儀館處理一起行政相驗案件，2人在殯儀館明德廳外等待時，郭姓嫌犯悄悄持手槍接近，近距離開槍。他是接獲友人通知才趕到現場。
方的大哥說，郭姓嫌犯原是殯葬花藝的員工，離職後，目前從事殯葬布幔工作，日前郭嫌的祖母過世，但對方的長輩沒有找郭嫌處理後事，反而是找他弟弟全權處理，郭嫌與弟弟曾因後事處理流程多次發生口角，可能因此埋下殺機。
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