快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市方姓殯葬業者今天中午遭槍擊。圖／讀者提供
台南市方姓殯葬業者今天中午遭槍擊。圖／讀者提供
台南市方姓殯葬業者疑因業務與同業結怨，今天中午在市立殯儀館明德廳外，遭人行刑式近距離開1槍打中頭部，當場無生命跡象，送成大院醫急救仍腦死，凶嫌駕駛深藍色轎車逃逸，警方剛在高雄苓雅區追查郭姓凶嫌到案，車內起獲涉案槍枝一把、子彈17發，郭表示是私人恩怨開槍，警方正將他帶回台南中。

台南市消防局救災救護中心，今天中午11點57分接報案，位於國民路台南市立殯儀館有人頭部遭槍擊，南門消防分隊獲報趕到現場，將方姓業者（42歲）送成大醫院急救。

據了解，方姓殯葬業者(42歲)平日負責的是關廟區的殯葬業務，他之前曾承攬一名花藝店郭姓離職員工阿嬤的喪事，但雙方鬧得不愉快，方妻懷疑對方報復行兇。

傷者大哥表示，擔任里長的父親也經營禮儀社，他跟弟弟幫忙。弟弟與弟媳今下午1點要在殯儀館處理一起行政相驗案件，2人在殯儀館明德廳外等待時，郭姓嫌犯悄悄持手槍接近，近距離開槍。他是接獲友人通知才趕到現場。

方的大哥說，郭姓嫌犯原是殯葬花藝的員工，離職後，目前從事殯葬布幔工作，日前郭嫌的祖母過世，但對方的長輩沒有找郭嫌處理後事，反而是找他弟弟全權處理，郭嫌與弟弟曾因後事處理流程多次發生口角，可能因此埋下殺機。

台南方姓殯葬業者今天中午遭槍擊。記者黃宣翰／翻攝
台南方姓殯葬業者今天中午遭槍擊。記者黃宣翰／翻攝

殯儀館 成大醫院

延伸閱讀

知道他怎麼死的，我才能放心：關於「要不要解剖」的真實案件

台南殯儀館傳出槍響 男子頭部中彈送醫幾呈腦死

台南殯儀館里長兒頭部中彈 里長外地趕赴醫院探視

相關新聞

18歲女騎士疑閃違停貨車 遭後方貨車輾過慘死

台中市一名年僅18歲的女騎士今天下午3時許，騎車行經西屯區台灣大道往玉門路方向行駛時，疑為閃避一輛停在公車停靠區的貨車，...

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

台南市方姓殯葬業者疑因業務與同業結怨，今天中午在市立殯儀館明德廳外，遭人行刑式近距離開1槍打中頭部，當場無生命跡象，送成...

酒店茶行滋擾案延燒 劉柏良：不容許在高雄撒野

高雄9月29日發生砸酒店、茶行連續街頭暴力，將苓雅、三民二警分局長職務對調，今天下午高雄市警察局為主持交接、布達典禮，強...

台南殯儀館傳出槍響 男子頭部中彈送醫幾呈腦死

台南市立殯儀館明德廳下午1時多傳出槍聲，一名殯葬業者頭部中彈，子彈穿過頭部，經送成大醫院急救，醫院表示，男子到院前就已經...

台南殯儀館里長兒頭部中彈 里長外地趕赴醫院探視

台南市立殯儀館明德廳下午1時多傳出槍聲，一男子頭部中彈，緊急被送往成大醫院急救，警方據報追查可疑嫌犯。據調查傷者為關廟區...

7旬老農酒駕遭註銷 竟又酒駕撞死退休老師

又是酒駕！74歲沈姓老農2年多前酒駕遭註銷駕照，昨下午竟持續酒後開著小貨車，撞死騎機車的72歲白河商工退休老師董德勝並肇...

車子靜止時自燃機率低 旗山火燒車朝縱火方向偵辦

高雄市旗山區今天凌晨發生一起火燒車，謝姓男子平日與弟弟感情不睦，火警發生時弟弟在旁觀看，哥哥質疑弟弟涉嫌縱火。警消表示，...

影／疑喪事處理起糾紛 台南殯儀館1殯葬業頭部中槍命危

台南市立殯儀館明德廳今天下午1時多傳出槍聲，42歲方姓男子頭部中彈，有生命危險。警方強調，已鎖定開槍者郭姓男子，進一步釐...

莽男擁槍自重 他持碎玻璃拒捕襲警被起訴

台中市第四警分局偵查隊在6月底據報，前往南屯區忠勇路一家小吃攤查緝，當時黃姓男子因擔心持有槍彈露餡，不配合警方調查，還在...

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

台南市立殯儀館明德廳下午1時多傳出槍聲，一男子頭部中彈，緊急被送往成大醫院急救，台南警方據報後趕往現場封鎖，採證，進一步...

藝人張魁兒子詐三宅一生包、勞力士表 判刑8月

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引被控計誘涂姓被害人讓黑道逼債，犯幫助剝奪他人行動自由罪，法院審理中；檢方再控，張覺...

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

台中市郭姓男子今天凌晨在南屯區的KTV外，持雨傘砸登記在姊姊名下要價近700萬的賓士車，驚動警方到場。經查，郭綽號「阿三...

熱門新聞

影／警察冒生命危險搶救白目騎士 恐非首次闖國道蛇行

實登造假重判！他買1,400萬登錄2,500萬 遭判1年8個月

國道瘋狂蛇行9連環撞！聯結車追撞前一刻 勇警伸手救機車男受傷

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。