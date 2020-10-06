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影／疑喪事處理起糾紛 台南殯儀館1殯葬業頭部中槍命危
台南市立殯儀館明德廳今天下午1時多傳出槍聲，42歲方姓男子頭部中彈，有生命危險。警方強調，已鎖定開槍者郭姓男子，進一步釐清案情。而方是關廟區一里長兒子，案發當時方妻也在現場，目擊案發經過，現已趕往成大醫院了解先生傷勢。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午1時多接獲報案，明德廳有名男子遭槍擊，消防人員到場發現他頭部中彈，緊急送成大醫院救治，有生命危險。該名傷患道院就已經呈現OHCA(到院前心肺功能停止)，目前仍在急救中，但是狀況不佳。
據調查，開槍者疑是某花藝店離職郭姓員工，該員工親人的喪事請方男來處理，但當事人對其處理方式不滿意，因而結下梁子所致。
方姓傷者的哥哥說，開槍的郭姓嫌犯以前是做花藍，後來做布幔。郭男阿嬤過世，家人不讓郭男辦喪事，請他弟弟處理喪事，嫌犯可能因此懷恨，今弟弟到殯儀館處理另一件行政相驗，遭到凶嫌槍擊。
目擊者說，傷者與開槍者兩人曾有恩怨，在明德廳外吵架，方中槍，警方調閱監視器追查開槍凶嫌中。
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