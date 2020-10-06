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莽男擁槍自重 他持碎玻璃拒捕襲警被起訴
台中市第四警分局偵查隊在6月底據報，前往南屯區忠勇路一家小吃攤查緝，當時黃姓男子因擔心持有槍彈露餡，不配合警方調查，還在過程中持地面碎玻璃攻擊警察，造成兩名偵查佐受傷，全案查出黃有一把改造手槍、一把制式手槍、子彈16顆、彈殼37發、子彈半成品等贓證物，台中地檢署今偵結，依槍砲、妨害公務罪起訴。
根據起訴書，黃姓男子（35歲）涉嫌在2010年間，向叔父輩的友人取得義大利製BERETTA 92FS型制式手槍一把、改造手槍一把、子彈16發、彈殼37發、子彈半成品、塑膠子彈盒等違禁物品，並私下藏放。
今年6月間，台中市第四警分局偵查隊據報前往南屯區忠勇路一家小吃攤查緝時，當時在店內涉案的黃姓男子，不服盤查，與兩警在店內發生肢體拉扯，過程中黃還持現場因扭打而破裂的玻璃杯碎片，攻擊林姓偵查佐，造成林左手腕、手掌，另名施姓偵查佐也有左手腕撕裂傷，兩警順利壓制歹徒，警方隨後在黃友人車內，查獲涉案槍彈。
台中地檢署今偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪，提起公訴，黃犯意有別、行為互殊，建請院方分論併罰。
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