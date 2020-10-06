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藝人張魁兒子詐三宅一生包、勞力士表 判刑8月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引被控計誘涂姓被害人讓黑道逼債，犯幫助剝奪他人行動自由罪，法院審理中；檢方再控，張覺引趁涂被擄走時，向咖啡店詐領涂未及帶走的名牌包、包內現金與昂貴財物，台北地院審理，依詐欺罪判張覺引有期徒刑8月。可上訴。

被害人涂姓男子的背包是日本「三宅一生」的限量精品，市價3萬多元，包內放置吉諾手表、勞力士迪通拿手表、現金25萬元，以及多張信用卡、金融卡、身分證、健保卡。

張覺引2018年7月1日與涂前往台北市信義區「La Cafe」咖啡相談，有不明人士衝入咖啡店毆打涂將涂押走，涂隨身攜帶的背包遺留現場，咖啡店李姓負責人發現背包，代為保管。

檢察官指控，張覺引2018年7月2日凌晨折返咖啡店，佯稱是背包主人，李不察，將背包交給張覺引；涂被擄走後脫困，發現背包被張覺引領走，向信義分局報案，張覺引犯詐欺罪。

張覺引辯稱，三宅一生的背包是他2017年在馬來西亞機場免稅店買的，涂被擄走後，警察請他協助調查，因走得匆促，沒有將背包帶走，否認犯罪。

涂姓男子證稱，背包是他在信義微風三宅一生專櫃買的，他發現背包不見後，先辦信用卡停卡，後來在臉書看到他與張覺引的共同朋友「張飛」要賣吉諾表，認為張覺引拿走手表後轉給「張飛」去拍賣。

咖啡店李姓負責人稱，張覺引不是很匆促被警察帶走，案發隔天還有打電話到店裡，表示希望將前一天店裡監視畫面洗掉，「張是問能不能洗掉、而不是問會不會被洗掉」。

合議庭認為，涂姓男子被擄走，警方不是立即請張覺引協助查案，張覺引有餘裕買單、有足夠時間處理個人物品；雖然名牌包是誰的張、涂各執一詞，不過，一個3萬多元的背包，張覺引卻視若無睹、任意棄放，甚至想請咖啡店銷毀監視畫面，不合常理。

判決說，涂遭人毆打、擄走，鞋子都掉在咖啡店裡，且自願測謊，經鑑定所陳述無不實，證據價值不低，因此，張覺引犯罪事證明確，他的辯詞則不足採信。

詐欺 張魁

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