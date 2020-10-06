獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍
台中市郭姓男子今天凌晨在南屯區的KTV外，持雨傘砸登記在姊姊名下要價近700萬的賓士車，驚動警方到場。經查，郭綽號「阿三」，素行不良，有傷害、槍砲等前科，曾入監服刑，在2010年間，曾持制式手槍在台中市知名酒店金錢豹的包廂內，在包廂內對天花板射擊一槍，警方事後據報查獲，郭因此吃上5年6月徒刑。
根據判決書，郭姓男子（38歲）有傷害、槍砲前科，在2008年間遭法院判刑1年7月確定，但他仍不知悔改，涉嫌在假釋期間，從已歿友人手中接手巴西TAURUS廠製PT111型的制式手槍、彈匣及子彈3顆，並陸續存放在父親在烏日區經營的工廠，以及大里區的住處等地。
2010年2月間，郭姓男子與朋友相約喝酒，郭為防身之故，帶著制式手槍、子彈，郭在金錢豹包廂內因王姓友人與他人發生口角，因此郭將制式手槍放置在包廂內的桌上示威，未料王卻拿起手槍把玩「這是真的假的」，郭搶過手槍後，將手槍上膛，對天花板射擊一槍，隨後再將槍彈交付給友人，將涉案槍彈帶離後，友人等郭離開金錢豹後，再於轎車內將槍彈交還給郭。
警方獲報後調閱現場監視器，並在包廂天花板查獲遺留的子彈殘留物鉛心碎片2片、金屬包衣碎片2片，警方追查相關涉案人後，查出是郭姓男子涉案，隨後持檢方所核發的拘票，前往郭母在大里區經營的檳榔攤內，查獲涉案制式手槍、子彈2顆。
全案在2015年由最高法院判決確定，依非法持有手槍罪，判郭有期徒刑5年6月，併科罰金9萬元，罰金如易服勞役，一日以1000元折算。
郭姓男子今天凌晨2時許與朋友在南屯區大墩四街的KTV喝酒、歡唱，席間郭與同行友人比拚「誰有的車多」，郭為證明自己財力驚人，拿著雨傘對著自己駕駛來的賓士AMG GT53轎車的後擋風玻璃猛砸，還直說「我六百多萬的車都敢砸了」，驚動警方到場，經查郭所砸的車輛登記在姊姊名下，新車要價近700萬，因當下無涉及違法行為，警方抄錄資料後，讓郭由友人載離。
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