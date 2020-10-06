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談判破局男遭刺穿心臟不治 凶嫌今晨醉醺醺現身龍山寺

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

30歲林姓男子昨天凌晨與人相約台北市萬華區一處暗巷談判，遭人持刀捅傷胸口、腹部，因心臟直接被刺穿，送醫搶救仍不治身亡；警方介入偵辦後，今天凌晨在龍山寺前尋獲朱姓主嫌，目前正偵詢釐清案情當中。

警方調查，林男與朱男相約萬華區長順街底的暗巷內談判，他與周姓女友、5名友人昨天凌晨2時許分別駕駛3輛車赴約，未料對方也找人助陣，朱等7人分持棍棒，一見林男現身就上前毆打，過程中朱男拿出暗藏的尖刀猛刺林男，導致其胸部、腹部受穿刺刀傷，因其心臟當場被刺穿，經送醫後仍傷重不治。

警方事後介入偵辦，今天凌晨0時許接獲情資，指龍山寺前有一名男子神情恍惚、形跡可疑，雙手還有多處刀傷；警方獲報後派員到場盤查，發現該名男子就是涉嫌持刀傷人的朱姓男子。

據了解，22歲朱姓男子無前科，被警方尋獲時，他渾身酒氣，除雙手有多處劃傷外，左手掌也有較深的刀傷；他向警方坦承身上的刀傷是械鬥所致，也承認自己涉嫌持刀傷人，但拒絕接受警方夜間偵詢，只簡單提及整件事情是因林男欠款引起，案發後他就去喝酒了，「現在我好醉好暈」。

警方表示，目前正積極製作朱男偵詢筆錄，釐清實際案情，詢後將依殺人罪嫌移送法辦，另針對其餘共犯也正積極追查當中。

案發現場位於萬華區長順街底的暗巷內。記者李隆揆／攝影
案發現場位於萬華區長順街底的暗巷內。記者李隆揆／攝影

龍山寺 殺人

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