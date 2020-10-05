國道瘋狂蛇行9連環撞！聯結車追撞前一刻 勇警伸手救機車男受傷

國道一號北向36.4公里處5日有一輛普通重型機車騎上國道蛇行遭撞，國道警發現後冒險上前救人因而擦挫傷，事件更導致多車連環撞。（翻攝畫面）中央社

警消今天上午11時49分獲報，國道1號北向36.4公里處泰山路段有機車騎上國道蛇行，後續導致多車連環撞，國道警察驚險救人還受擦、挫傷送醫，全案正由警方調查中。

事故造成2名警員擦、挫傷，其中1人身體不舒服送醫治療，另有聯結車駕駛、小貨車司機及機車騎士受傷送林口長庚紀念醫院治療；由於現場僅剩1線車道可通行，交通一度嚴重回堵，直到下午2時許才恢復正常。

內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊交通組長盧瑞堯說，巡邏車於國道1號北向38公里處發現一輛普通重型機車於車道上蛇行，周邊車輛紛紛閃避，警車趕緊鳴放警報器，開到機車前方後，以手勢示意騎士停靠路肩，但騎士一直在後方不斷蛇行，不聽指揮。

警員從警車後視鏡發現騎士於外線車道被一部小貨車擦撞倒地，警員立即停車並拿交通錐往後方奔跑約200公尺協助警戒。

盧瑞堯表示，就在快到騎士倒地處時，發現後方聯結車等車輛疑煞車不及追撞，處理事故警員趕緊冒險拉開倒地騎士而受擦、挫傷。

事故共造成機車、小貨車、聯結車、小客車與客運等10部車事故。

據警方行車紀錄器，43歲趙姓機車騎士在內側幾個車道內蛇行，甚至揮手不理會警車警示；騎士遭撞倒地後就看到警察緊急救援，隨後就發生多車追撞、零件飛散驚險畫面。

警方表示，2名警員中的王暐翔是台灣警察專科學校35期畢業，服務國道警2年多，發現車輛撞過來，趕緊伸手拉騎士一把並閃避，但仍擦、挫傷送醫，經治療後已無大礙。

另一名警員李柏勳是104年特考班，服勤3年多，拿安全錐要指揮交通時見車輛直撞過來，千鈞一髮驚險瞬間趕緊跳出護欄，受擦、挫傷後仍在場指揮交通。

警方表示，趙姓騎士僅臉部及雙腳擦傷，送醫後抽血酒測值是零，肇事責任仍待進一步調查認定，目前也還無法問到趙姓騎士為何騎上國道，但將先面臨機車騎上國道可處新台幣3000元到6000元罰鍰，及危險駕車處6000元到2萬4000元罰鍰。