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防漏接？弒母斷頭男13日將出監 高院更一審8日先開庭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

梁姓男子吸毒後拿開山刀弒母，還將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他行凶時辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑。台灣高等法院8月20日認定梁當時已無辨識能力，改判無罪、責付桃園市衛生局，輿論譁然，檢方發現他有另案拘役待執行，隨即逮人，但13日即將出監。高院更一審定8日上午10點40分開庭。

8日更一審目前排定開訊問庭，預計訊後先還押。

梁崇銘前年吸毒精神不穩拿刀砍斷母親頭顱拋下12樓，桃園地院依家暴殺人罪判無期徒刑，但二審認梁案發時欠缺辨識能力，改判無罪，不僅掀起議論，連臨時「被責付」的桃園市衛生局也驚愕。檢方提六大理由上訴，最高法院罕見在11天內火速撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，台大醫院、法醫研究所鑑定沒有指明梁吸毒時間點，二審也未傳鑑定人說明或再次鑑定，就擅自認定梁行凶時處於毒品作用最强期間，判決理由不完備。此外，梁坦承吸毒，精神鑑定報告也指梁施用多種毒品長達數月，二審判決沒有探究梁是否能「預見」自己吸毒後可能精神異常，而持刀砍母致死，以梁過去只喝酒鬧事、打人，輕率認定不適用「原因自由行為」，稍嫌速斷。

最高法院指出，二審認定梁是多重毒品濫用者，卻未囑託精神醫學專家鑑定、說明梁吸食卡西酮類毒品是否經觀察勒戒，或有無再接受治療的必要；二審判決指梁沒有監護必要，卻又認為應由衛生機關評估梁是否因藥癮、精神疾病有防治必要，前後理由矛盾。

刑事訴訟法第316條規定「羈押之被告，經諭知無罪、免訴、免刑、緩刑、罰金或易以訓誡或第三百零三條第三款、第四款不受理之判決者，視為撤銷羈押。但上訴期間內或上訴中，得命具保、責付或限制住居；如不能具保、責付或限制住居，而有必要情形者，並得繼續羈押之。」，在最高法院撤銷高院判決後，等於回到第二審程序。

而強制處分是接續的，即便是在13日出監後，梁仍責付衛生局，另依最高法院2019年台抗字第567號刑事裁定「各審級法院於案件繫屬時或其後，對被告是否符合羈押之要件及有無羈押之必要，自應本於職權重新審查判斷，並不受原（前）法院已否羈押、撤銷羈押、停止羈押、再執行羈押或繼續羈押之拘束。」，預計高院更一審評議後會再裁定。

梁姓男子吸毒後拿開山刀弒母、斷頭，一審遭處無期徒刑，但二審卻改判無罪並責付桃園市衛生局，最高法院撤銷二審判決，高等法院更一審8日將開訊問庭。記者王宏舜／攝影
梁姓男子吸毒後拿開山刀弒母、斷頭，一審遭處無期徒刑，但二審卻改判無罪並責付桃園市衛生局，最高法院撤銷二審判決，高等法院更一審8日將開訊問庭。記者王宏舜／攝影

吸毒 殺人 刑事訴訟

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