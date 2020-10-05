網傳8旬父持竹棍打死兒子是頂替凶手 雲檢以生物跡證駁斥

雲林縣元長鄉8旬陳姓老父昨天持竹棍打死曾擔任警察的54歲大兒子後自首，檢方今天以陳父年事高等因素責付家屬帶回。對於網友質疑陳父是頂替他人，檢方以生物跡證來駁斥這樣傳聞。

雲林縣元長鄉昨天發生父親打死兒子人倫悲劇，80歲陳姓父親與曾任警察的54歲兒子口角，將兒子推倒後，再持竹棍重擊頭部凹陷致死，陳父隨後騎車到派出所自首。

雲林地檢署主任檢察官江金星今天接受媒體訪問時表示，陳姓老翁對於54歲長子多年無業在家，身體虛弱多病，卻時常嗜酒鬧事，深感不滿。

檢警調查，案發時陳姓老翁因長子酒後再度爭吵，老翁盛怒之下推倒長子，再持家中務農使用的竹棍朝長子頭部重擊致死。

檢方昨晚初步相驗，死者遺體外觀確有外力損傷，將擇期解剖確認死因。

對於老父親殺死大兒子的新聞，媒體報導後，有網友提出質疑，曾中風的老翁怎麼可能有力氣打死兒子，懷疑凶手另有他人，陳姓老翁疑替凶手頂罪。

江金星強調，承辦檢察官昨天即指揮虎尾警分局偵查隊，採集案發現場跡證和陳父身上的殘留微物，並比對竹棍的殘留指紋、DNA等生物跡證。

檢方同時訊問在場目擊證人，並確認其他家屬的不在場證明，經分析研判，認為陳父確為持棍行凶者。

檢方訊問陳姓老翁，認其涉犯殺人罪嫌重大，惟考量高齡、患有心臟病等疾病，認無逃亡及串證之虞，諭知責付家屬帶回。