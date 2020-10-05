中國抽砂船越界盜採 馬祖海巡緝獲扣押

中國抽砂船在馬祖海域周邊盜採砂石，3日晚間11時，非法越界無船名抽砂船在南竿海域盜採砂石，遭馬祖海巡隊扣押，將所抽取1800噸砂石回填馬祖海域，並逮捕11名船員偵辦。

馬祖海巡隊3日晚間接獲指揮部通報，有可疑目標進入南竿禁限制水域6000公尺內，隨即前往辨識，在南竿海域2.1浬處（約3889公尺）發現中國籍無船名抽砂船正在馬祖海域抽砂，立即全程錄影蒐證，並由3艇共10名執勤人員警力登檢該船，緝獲押解11人到案。

為避免馬祖船艦100噸級以下導致執法不易，昨日由1000噸級的遠洋巡護船「巡護九號」，搭配100噸與35噸船艦，共同押解抽砂船返航南竿福澳港，4日上午8時由連江縣環境資源局實施消毒，及衛生福利局檢疫，11時至馬港實施卸砂回填作業約1800噸，後移送連江地檢署偵辦。

馬祖列島禁止水域範圍為島嶼周邊低潮線延伸4000公尺內，中國籍抽砂船進入馬祖列島禁止水域非法抽砂，近來引起中央政府重視，自9月下旬起，大型艦艇持續以接力輪調方式支援馬祖海域。

海巡署今表示，面對大陸越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，面對侵犯海域絕不姑息，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親協助舉報非法越界陸船，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。