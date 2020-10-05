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影／台中夜店散場酒客叫囂 警噴辣椒水逮裸身男

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局今天凌晨4時許，在西屯區環中路執行路檢時，因附近夜店傳出酒客叫囂案件，警方前往查處，為避免雙方有進一步肢體衝突，警方對一名赤裸上身的張姓男子噴辣椒水，並帶回派出所約束，後續未再傳酒客滋擾情形。

台中市第六警分局在今天凌晨4時許在西屯區環中路執行路檢，因環中路知名夜店MUSE傳出有酒客在散場時，在店前有推擠衝突，造成兩邊酒客互相叫囂，路檢警力見狀立即上前制止，支援警力陸續到場，命令雙方立即解散，避免擴大肢體衝突，雙方紛紛離去。

不過警方在制止一名泥醉的張姓男子（25歲）時，經勸阻不聽，警員使用辣椒噴霧器制止後，帶返所實施管束。

第六警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市西屯區環中路夜店今天凌晨傳出酒客散場時叫囂，警方前往查處，並使用辣椒水帶回一名赤裸上身的張姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區環中路夜店今天凌晨傳出酒客散場時叫囂，警方前往查處，並使用辣椒水帶回一名赤裸上身的張姓男子。記者陳宏睿／翻攝

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