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影／台中毒犯逆向騎車 警逮人查獲8包海洛因
台中市第二警分局永興所警員今天晚間6時許巡邏時，發現葉姓男子騎車行經鬼祟，因此示意攔查，未料葉馬上加速逆向行駛，最後棄車徒步逃逸，警方在後方跟隨後，最後順利壓制葉，並在葉身上查獲8包海洛因，葉承認持有毒品，全案將依毒品罪移送台中地檢署偵辦。
台中市第警二分局永興派出所警員王梓豪在今晚6時許騎車巡邏時，在北區中清路、漢口路發現葉姓男子（43歲）騎車時眼神閃爍、形跡可疑，因此上前示意停車受檢，但葉不配合攔查，隨即逆向騎車逃逸，警員在後方跟隨到漢口路、漢陽路附近，葉隨後棄車徒步逃逸。
警員也立即停車以跑百米的速度緊追在後，最後順利在北區漢口路3段198號附近，逮捕葉姓男子，葉見難逃法網後，主動交出8包海洛因（重2.12克），警方將葉帶回派出所調查後，發現葉是治安顧慮人口，全案將依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
第二警分局呼籲，對於任何不法行為，警方絕對零容忍，並強勢依法究辦，以維護市民優質的生活環境。
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