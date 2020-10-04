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影／中秋烤肉爆口角學弟中槍命危 學長開3槍被逮說後悔
台南市新市區成功街今凌晨發生槍擊案，張姓男子遭人開槍送醫命危，警受理後4小時循線逮捕吳嫌。警方初步調查，疑烤肉酒後口角引爆，訊後將吳依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪嫌送辦。
警方調查，25歲張男與28歲吳嫌是國中學弟與學長關係，彼此熟識，昨深夜約在張新市三舍里另名朋友家烤肉，一行人近10人烤肉飲酒作樂，凌晨大家都有酒意。
過程中，張、吳激烈口角，吳嫌數落張「大尾了！」雙方怒嗆發生扭打，彼此不歡而散。
張、吳兩人後來在電話中數度互嗆，吳不滿從家中拿著改造手槍，凌晨約4點58分前往新市區成功街張男住處尋仇，朝張身上共開了3槍，其中1槍打中左胸，另1槍未擊中，另1槍未擊發。
張男中槍倒地意識模糊，由妻子緊急送往台南市立安南醫院急救，到院前一度心肺功能停止，院方CPR恢復心跳，持續救治中。
善化警分局獲報趕往，根據吳嫌開車的車牌，掌握吳落腳新市三舍里租屋處，上午9點半，警方發現吳正好從屋內走出，趁隙將吳壓制在地，不費一槍一彈將他逮捕。
吳到案稱烤肉引爆口角，對於酒後開槍相當後悔。
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