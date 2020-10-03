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影／漁船暗夜拖網捕魚 海巡雷達監控無所遁形
海巡署第8巡防區指揮部昨晚在雷達系統發現屏東縣佳冬鄉外3浬海域有艘漁船在近岸作業，通知恆春海巡隊線上巡防艇前往查察，海巡隊員登船檢查，發現該漁船違反3浬內拖網捕魚作業規定，現場蒐證起網過程和漁獲，依違反漁業法將吳姓船長函送漁政主管機關屏東縣政府裁處。
恆春海巡隊說，該漁船含漁工共3人，昨天傍晚出港作業，海巡隊員晚上10時登檢，清點發現螃蟹、蝦子及章魚等底棲蝦蟹及雜魚一批，在近岸拖網捕魚的違規事證明確，違反農委會民國88年公告「台灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」中，未滿50噸拖網漁船不得於距岸3浬內作業規定，除開立告發單，並向船長及漁工宣導勿再違規拖網捕魚。
海巡署說，為確保台灣海域漁業資源永續、避免海洋生態持續遭到破壞，海巡署持續推動「護永專案」，籲請漁民出海作業切勿以身試法，民眾如發現違規或違法情事，可打報案電話「118」通報。
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