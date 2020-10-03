吸毒母子檔成銀樓大盜 中秋節自備仿真金飾偷天換日

屏東縣潮州鎮某銀樓老闆1日晚間在清點銀樓飾品時發現有異狀，遭一名年約50歲的婦人偷天換日，該名婦人佯裝購買金飾，趁老闆不注意時，偷走一只金戒指，還假藉錢不夠要回車上取款，卻一去不回，由兒子接應離開，警方獲報後展開調查，以車追人，在高雄的某旅館內查到母子檔王姓婦人與兒子楊姓男子，將兩人帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

潮州警分局調查，接獲銀樓老闆報案後，組專案小組偵辦，發現嫌犯是駕駛出租白色汽車，鎖定涉案的王姓婦人與其兒子楊姓男子，兩人先前還涉及銀樓竊案與毒品危害防制條例等案案件。

警方調查，兩人投宿高雄一家旅館，現場查獲母子檔，與兒子的太太，兒子的太太懷孕，現場查扣毒品安非他命、吸食器兩組，現金200元，三人尿液初步毒品檢驗均為陽性。王姓婦人偷走的金戒指已變賣現金6100元，花用殆盡剩下200元。

警方調查，母子檔因染有毒品惡習又無正當職業，為買毒品解癮，以自備的仿金飾，在各地尋找易下手的銀樓，以偷天換日方式偷金飾。上個月才遭臺中市警局查獲移送，，連日來以相同手法持續犯案，地點遍及台中以南至屏東縣，有多家銀樓受害，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。