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吸毒母子檔成銀樓大盜 中秋節自備仿真金飾偷天換日

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮某銀樓老闆1日晚間在清點銀樓飾品時發現有異狀，遭一名年約50歲的婦人偷天換日，該名婦人佯裝購買金飾，趁老闆不注意時，偷走一只金戒指，還假藉錢不夠要回車上取款，卻一去不回，由兒子接應離開，警方獲報後展開調查，以車追人，在高雄的某旅館內查到母子檔王姓婦人與兒子楊姓男子，將兩人帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

潮州警分局調查，接獲銀樓老闆報案後，組專案小組偵辦，發現嫌犯是駕駛出租白色汽車，鎖定涉案的王姓婦人與其兒子楊姓男子，兩人先前還涉及銀樓竊案與毒品危害防制條例等案案件。

警方調查，兩人投宿高雄一家旅館，現場查獲母子檔，與兒子的太太，兒子的太太懷孕，現場查扣毒品安非他命、吸食器兩組，現金200元，三人尿液初步毒品檢驗均為陽性。王姓婦人偷走的金戒指已變賣現金6100元，花用殆盡剩下200元。

警方調查，母子檔因染有毒品惡習又無正當職業，為買毒品解癮，以自備的仿金飾，在各地尋找易下手的銀樓，以偷天換日方式偷金飾。上個月才遭臺中市警局查獲移送，，連日來以相同手法持續犯案，地點遍及台中以南至屏東縣，有多家銀樓受害，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

潮州警分局呼籲，珠寶銀樓業者除提高警覺、加裝電眼監視器、使用防彈玻璃外，也可加派人力協助，並在出入大門裝設開關控制顧客進出，甚至在牆上加裝「防賊噴霧器」，防止歹徒攻擊。另外，收受典當物品，需仔細詢問來源，避免成為贓物銷贓的管道。

警方現場查扣毒品安非他命、吸食器與仿真金飾。記者劉星君／翻攝
警方現場查扣毒品安非他命、吸食器與仿真金飾。記者劉星君／翻攝
警方現場查扣仿真的金飾。記者劉星君／翻攝
警方現場查扣仿真的金飾。記者劉星君／翻攝
警方現場查扣仿真的金飾。記者劉星君／翻攝
警方現場查扣仿真的金飾。記者劉星君／翻攝

銀樓 毒品 屏東縣

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