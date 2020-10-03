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討房產失敗把母打昏 稱是記恨母「曾要法官重判他」
台北市詹姓男子向母親要求房產過戶不成，前天凌晨持大型拔釘器，把70歲母親打到昏迷，同住的胞弟也遭毆傷，民眾聽聞慘叫「救命」聲報案，警消破門救出受傷母子，檢方依家暴殺人未遂等罪聲押詹男獲准。
據了解，詹男偵訊時指控母親平時對他惡言相向，甚至對他施暴，且房子都沒過戶給他；作案用的大型拔釘器平時帶在身上防身，完全沒殺人犯意。法官不採信詹說法，仍准許檢察官羈押。
詹說，多年前遭母親提告恐嚇，庭中母親完全沒幫他說話，還要法官「判重一點別讓他出來」。這幾年一直記恨在心，前天凌晨失控涉案。
詹母是松山區饒河夜市包租婆，丈夫過世後，她繼承夜市裡兩棟房產，共4層樓高，一樓當店面出租，其餘樓層租給房客，詹母與二兒住在二樓。
據了解，詹男有毒品前科，經常回家討錢，整天無所事事，只想瓜分祖產。
當天，詹凌晨1點多返家，要求母親過戶2000多萬房產，母親不理，待在臥室繼續睡，詹不滿，持大型拔釘器往母親頭部狂打，打到大量噴血，母親失去呼吸心跳。
詹的胞弟也未倖免，遭毆時跑到陽台大喊救命，鄰居聽聞懷疑詹又家暴緊急報案，警消趕抵破門搶救詹母，將她送醫後，目前恢復意識，還在加護病房觀察。
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