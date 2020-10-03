討房產失敗把母打昏 稱是記恨母「曾要法官重判他」

台北市詹姓男子向母親要求房產過戶不成，前天凌晨持大型拔釘器，把70歲母親打到昏迷，同住的胞弟也遭毆傷，民眾聽聞慘叫「救命」聲報案，警消破門救出受傷母子，檢方依家暴殺人未遂等罪聲押詹男獲准。

據了解，詹男偵訊時指控母親平時對他惡言相向，甚至對他施暴，且房子都沒過戶給他；作案用的大型拔釘器平時帶在身上防身，完全沒殺人犯意。法官不採信詹說法，仍准許檢察官羈押。

詹說，多年前遭母親提告恐嚇，庭中母親完全沒幫他說話，還要法官「判重一點別讓他出來」。這幾年一直記恨在心，前天凌晨失控涉案。

詹母是松山區饒河夜市包租婆，丈夫過世後，她繼承夜市裡兩棟房產，共4層樓高，一樓當店面出租，其餘樓層租給房客，詹母與二兒住在二樓。

據了解，詹男有毒品前科，經常回家討錢，整天無所事事，只想瓜分祖產。

當天，詹凌晨1點多返家，要求母親過戶2000多萬房產，母親不理，待在臥室繼續睡，詹不滿，持大型拔釘器往母親頭部狂打，打到大量噴血，母親失去呼吸心跳。