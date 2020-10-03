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「毒駕」舉證有難度 律師：核心在於致不能安全駕駛

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園柯姓男子毒駕肇事，還彈飛路邊呼呼大睡，法院依公共危險罪判他3月徒刑，然而實務上毒駕成罪案例相當少，多半因罪證不足不被採信，有檢察官、律師均指出，相對酒駕有明確標準，毒駕尚得有外觀恍惚、明確肇事等事實，佐證有「不能安全駕駛行為」予以定罪。

資深檢察官指出，舉證毒駕相對較不容易，因不像酒駕有明確呼氣值、抽血數值標準，通常時「發生事故」後被查出有吸毒，佐以現場觀察紀錄、驗尿等才能證明有不能安全駕駛行為，相對若僅是盤查到毒駕而沒有肇事，就很難有具體理由將他定罪。

檢察官也說，酒駕已成全民公敵，加上案件數量龐大，國內外醫學、法界研究多，法條才能明定標準，但毒品種類上百種，吸食後人體產生反應、行為都不一樣，加上案例不多，至今才無法有量化、標準化去檢驗有無觸法。

律師范振中解釋，酒駕、毒駕這類公共危險罪的核心價值在於「不能安全駕駛」，且公共危險罪屬於「危險犯」，不一定要有真正的結果，而是著重於過程有侵害法益的可能性，所以國家才會制定刑罰提前介入，以預防不堪設想的後果。

他指出，20年前國內並無酒駕公共危險概念，後來因事故不斷發生才制定刑罰，其中喝多少酒才會致不能安全駕駛，其舉證標準經法醫、國內外大量案例與數據資料研究，最終才得出呼氣值每公升0.25毫克這個明確的界線。

范說，相對於100件酒駕中，毒駕可能佔不到1、2件，缺乏量化研究下，就有賴於其他直觀、原始的評斷標準，包括平衡測試、畫同心圓，以及視外觀有無恍惚、眼神渙散，目的還是回歸於判定有無「不能安全駕駛」的佐證。

檢察官、律師均指出，相對酒駕有明確標準，毒駕尚得有外觀恍惚、明確肇事等事實，佐證有「不能安全駕駛行為」予以定罪。示意圖／ingimage
檢察官、律師均指出，相對酒駕有明確標準，毒駕尚得有外觀恍惚、明確肇事等事實，佐證有「不能安全駕駛行為」予以定罪。示意圖／ingimage

毒駕 酒駕 檢察官

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