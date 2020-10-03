台男在美開槍殺人刑滿遣返 過追訴時效獲不起訴

新北市高姓男子28年前與友人在美國因與人發生停車糾紛，二人竟開槍殺人，高男去年底在美國刑滿出獄遭遣返回台，航警局今年初依殺人罪移送檢方偵辦，因已超過20年追訴時效，新北地檢署日前處分不起訴。

不起訴書指出，81年12月1日晚上11時許，高男與友人在美國加州橘郡寇斯達梅薩市Bristol 酒店內飲酒，至隔天凌晨2 時30分許，高男等二人離去時，在該家酒店停車場內與盧中龍因停車問題發生爭執，高持貝瑞塔手槍，朝坐於汽車駕駛座的盧中龍射擊1槍，其友人則持制式點三八手槍射擊2 槍，其中1 槍對空鳴槍，1槍射中汽車後座，高男所擊發之子彈射中盧中龍臉部，致盧中龍當場死亡，二人隨後遭美國警方逮捕。

84年9月13日，高男友人經美國加州橘郡地方法院依持槍殺人罪判處有期徒刑10年，服刑逾5年後，遭美國移民局依法驅逐出境，於89年9 月20日遣返入境台灣，航警局移送桃園地檢署，經高檢署轉由士林地檢署依法起訴，士林地院於94年11月依共同殺人罪判處11年徒刑。

由於高男友人遭美國警方逮捕時坦承犯案，已在美國判決確定並入獄服刑，有美國加州橘郡緩刑部門報告書所附相關文件可資參照，士林地院當時考量他在美國已服刑5年以上，出獄後即遭遣返回國，此後未有其他犯罪紀錄，並於證券公司擔任駐台辦事員，依刑法第9條但書，得免其刑全部之執行。