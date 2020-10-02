被正宮羞辱勾搭別人老公 兩個女人互毆結果都很慘
和丈夫在屏東縣東港鎮經營釣蝦場的余姓女子，懷疑陳姓女子勾搭他先生，打電話責罵對方不守婦道，陳女認為受到羞辱，上月28日時偕男性友人到釣蝦場找余女理論，雙方爆發口角進而大打出手，余女在打鬥時頭部撞地受傷送醫，到今天仍呈昏迷；陳女今天下午到案說明，對余女受重傷表達遺憾，但實在嚥不下被辱罵那口氣，警方訊後依重傷害罪嫌將她移送法屏東地檢署偵辦。
警方調查，50歲的余女是陸籍配偶，和丈夫在東港鎮經營釣蝦場，兩人近來感情不睦，余女發現丈夫和42歲陳姓女子有曖昧關係，陳姓還常主動打電給先生，電話中常有說有笑；余女一氣之下打電話責罵陳女為何勾搭他先生、不守婦道。
陳姓女子自認受到羞辱，28日清晨4時與35歲方姓男子到釣蝦場找余女理論，余女丈夫當時酒醉未歸，雙方一言不合大打出手，余女在打鬥過程中頭部撞地受傷呈現昏迷狀態，陳女也滿身是抓痕；警消獲報後將余女送東港輔英醫院開刀治療，昏迷指數從3升到6，今天仍在加護病房觀察治療。
警方當天就通知陳姓女子到案說明，但陳女直到今天下午才到案，直呼自己很衰，她和余女的先生只是普通朋友，沒想到電話中聊聊，余女不僅醋勁大發，還打電話用言語責罵、差辱她，自認無端受到羞辱，才找友人陪同登門理論，實在嚥不下被辱罵那口氣，扭打過程中都失去理智，對余女頭部撞地受重傷陷入昏迷，感到遺憾和歉意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言