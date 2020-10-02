被正宮羞辱勾搭別人老公 兩個女人互毆結果都很慘

和丈夫在屏東縣東港鎮經營釣蝦場的余姓女子，懷疑陳姓女子勾搭他先生，打電話責罵對方不守婦道，陳女認為受到羞辱，上月28日時偕男性友人到釣蝦場找余女理論，雙方爆發口角進而大打出手，余女在打鬥時頭部撞地受傷送醫，到今天仍呈昏迷；陳女今天下午到案說明，對余女受重傷表達遺憾，但實在嚥不下被辱罵那口氣，警方訊後依重傷害罪嫌將她移送法屏東地檢署偵辦。

警方調查，50歲的余女是陸籍配偶，和丈夫在東港鎮經營釣蝦場，兩人近來感情不睦，余女發現丈夫和42歲陳姓女子有曖昧關係，陳姓還常主動打電給先生，電話中常有說有笑；余女一氣之下打電話責罵陳女為何勾搭他先生、不守婦道。

陳姓女子自認受到羞辱，28日清晨4時與35歲方姓男子到釣蝦場找余女理論，余女丈夫當時酒醉未歸，雙方一言不合大打出手，余女在打鬥過程中頭部撞地受傷呈現昏迷狀態，陳女也滿身是抓痕；警消獲報後將余女送東港輔英醫院開刀治療，昏迷指數從3升到6，今天仍在加護病房觀察治療。