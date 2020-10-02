被正宮羞辱勾搭別人老公 兩個女人互毆結果都很慘

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聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

和丈夫在屏東縣東港鎮經營釣蝦場的余姓女子，懷疑陳姓女子勾搭他先生，打電話責罵對方不守婦道，陳女認為受到羞辱，上月28日時偕男性友人到釣蝦場找余女理論，雙方爆發口角進而大打出手，余女在打鬥時頭部撞地受傷送醫，到今天仍呈昏迷；陳女今天下午到案說明，對余女受重傷表達遺憾，但實在嚥不下被辱罵那口氣，警方訊後依重傷害罪嫌將她移送法屏東地檢署偵辦。

警方調查，50歲的余女是陸籍配偶，和丈夫在東港鎮經營釣蝦場，兩人近來感情不睦，余女發現丈夫和42歲陳姓女子有曖昧關係，陳姓還常主動打電給先生，電話中常有說有笑；余女一氣之下打電話責罵陳女為何勾搭他先生、不守婦道。

陳姓女子自認受到羞辱，28日清晨4時與35歲方姓男子到釣蝦場找余女理論，余女丈夫當時酒醉未歸，雙方一言不合大打出手，余女在打鬥過程中頭部撞地受傷呈現昏迷狀態，陳女也滿身是抓痕；警消獲報後將余女送東港輔英醫院開刀治療，昏迷指數從3升到6，今天仍在加護病房觀察治療。

警方當天就通知陳姓女子到案說明，但陳女直到今天下午才到案，直呼自己很衰，她和余女的先生只是普通朋友，沒想到電話中聊聊，余女不僅醋勁大發，還打電話用言語責罵、差辱她，自認無端受到羞辱，才找友人陪同登門理論，實在嚥不下被辱罵那口氣，扭打過程中都失去理智，對余女頭部撞地受重傷陷入昏迷，感到遺憾和歉意。

余姓女子懷疑陳姓女子勾搭他先生，打電話責罵對方，陳女登門理論爆發口角進而互毆，余女頭部撞地受傷送醫呈現昏迷，陳女今到案後被警方依重傷害罪嫌送辦。記者潘欣中／翻攝
余姓女子懷疑陳姓女子勾搭他先生，打電話責罵對方，陳女登門理論爆發口角進而互毆，余女頭部撞地受傷送醫呈現昏迷，陳女今到案後被警方依重傷害罪嫌送辦。記者潘欣中／翻攝

東港 屏東縣 傷害罪

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