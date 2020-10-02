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查捕通訊行手機竊嫌 派出所副所長受傷

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區某通訊行9月30日遭戴口罩的男子偷走2支iPhone 11手機，警方昨天深夜追捕涉案人朱姓男子；朱騎機車要逃，鳳山警分局五甲派出所副所長吳建銘奮不顧身，將他連車帶人撲倒在地，手腳受傷，仍負傷逮捕朱，並在他身上搜得毒品，並查出他涉強盜案通緝，今天依竊盜及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，朱姓男子（42歲）9月30日下午3時許進入高雄市鳳山區五甲三路某通訊行，佯裝購買手機，在女店員展示2支 iPhone 11中古手機後，又稱要看不同顏色的手機，趁女店員轉身拿手機，涉嫌拿走要求2支 iPhone 11中古手機，奪門騎機車逃逸。

高雄市警鳳山分局成立專案小組，追查涉案人身分，發現朱拿走手機後，便騎車在高雄、屏東躲藏，直到昨天深夜11點多，他騎車返回鳳山，警方發現他的行蹤，立即展開圍捕。

五甲所副所長吳建銘率員在鳳山區光榮街，發現朱的騎車經過，立即追上攔捕，因朱姓男子發現員警，加速要逃，吳建銘立刻撲上拉住機車，連車帶人將朱撲倒在地，朱極力掙脫，雙方在地上拉扯時，吳建銘四肢擦挫傷，右膝傷口直流血，仍負傷制伏朱。吳建銘經送醫後，右膝縫合3針，已無大礙。

警方在朱姓男子身上搜索出海洛因及附有毒品殘渣的吸食器，查出他涉強盜案，2017年12月由高雄地檢署發布通緝，已藏匿近3年。

高雄市鳳山警分局五甲所副所長吳建銘（中）負傷逮捕嫌犯，今天駐區督察潘貴榮（右）代表局長劉柏良慰問他。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山警分局五甲所副所長吳建銘（中）負傷逮捕嫌犯，今天駐區督察潘貴榮（右）代表局長劉柏良慰問他。記者林保光／翻攝
朱姓男子涉通訊行竊案被捕。記者林保光／翻攝
朱姓男子涉通訊行竊案被捕。記者林保光／翻攝

毒品 高雄市 強盜

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