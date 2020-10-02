陳同佳委由律師安排本月投案？檢：若歸案力拚聲押

殺害女友潘曉穎的香港籍凶嫌陳同佳，據傳本月可望來台投案，對陳同佳發出通緝的士林地檢署指出，從案發至今，一直都未收到被告陳同佳，或其委任律師表達歸案的相關消息；若屆時歸案，將力拚24小時內聲押。

陳同佳在台灣涉嫌殺害潘姓女友，以行李箱裝屍體棄屍在竹圍捷運站周邊草叢，逃回香港，陳在香港僅因盜領潘女的提款卡等4項洗黑錢罪判刑，出獄後入住港警安全屋，一直給予協助的香港聖公會教省秘書長管浩鳴對外表示，已通知台灣律師在10月5日安排相關事宜。

士林地檢署指出，檢方迄今未收到被告陳同佳或其委任律師表達歸案的相關消息，無聯繫也無具狀。陳同佳若來台歸案，對此樂觀其成，將依照逮捕通緝犯程序處置，也依司法流程進行偵查、審判。

檢方強調，若陳同佳歸案，屆時檢方專案小組將依通緝犯逮捕流程，在警方逮捕作人別訊問後，移送士林地檢署歸案，檢方將在24小時內訊問完畢，力拚向法院聲請羈押。

士林地檢署2018年12月間通緝陳同佳，一但陳入境，即遭逮捕，當時通緝時效直到2055年8月17日。但由於去年刑法修法，犯最重本刑死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑者，追訴權時效為30年，發生死亡結果者不在此限；換言之，陳同佳遭通緝時效「永久」。

關於陳同佳案，陸委會再度重申，刑事局與香港警務處，早已建立單一聯繫窗口，若陳確定來台，將以此窗口聯繫。稍早，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，若需要我國檢警赴香港帶回陳，只要檢警有完整防護，即可免除居家檢疫或居家隔離，但仍需完成14天自主健康管理。