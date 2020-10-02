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偽裝外送員運毒被逮 蛋餅盒內起出毒咖啡包

中央社 / 桃園2日電

桃園市一名19歲葉姓男子不是外送平台員工，卻自購制服等物偽裝成外送員販運毒品，昨天下午被桃園警方查獲，並從外送箱內蛋餅盒中查獲毒品咖啡包，訊後將他依法送辦。

桃園市政府警察局桃園分局表示，青溪派出所員警日前在執行網路巡邏時，發現19歲葉姓男子利用暗號在網路社群販賣毒品，並偽裝成外送員送貨進行交易，員警隨即喬裝成買家，並與葉姓男子相約交貨。

警方昨天晚間5時許在相約地點桃園區某便利商店門口守候，順利逮到穿著外送平台制服的葉姓男子，並從葉姓男子的外送箱內，起獲出藏在蛋餅盒內的16包毒品咖啡包。

警方調查，葉男並非與外送平台合作的員工，制服及外送箱是葉男自行購買得來，他也坦承偽裝成外送員是為了規避盤查，對於毒品來源等則交代不清。

警方訊後，將葉男依販賣毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，後續也將擴大調查是否有類似案件。

毒品 外送員 制服

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