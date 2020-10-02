毒蟲逆子暗夜討錢不成拔釘器痛打7旬母親 老母頭部重創

50歲詹姓男子，今天凌晨2時許，疑似沒錢吸毒，跑回台北市松山區八德路四段母親家中，向睡覺的7旬母親討錢，但拿錢未果，竟涉嫌持大型拔釘器毆打母親，母親當場頭破血流，詹姓胞弟也遭毆打，躲到陽台大喊「救命」，警方獲報找來消防隊協助破門，救出2人，詹母因頭部重創送醫，仍在加護病房觀察，全案依殺人未遂等罪嫌偵辦中。

據悉，詹母在饒河夜市有一棟透天厝住宅，平時生活無慮，但長子也就是50歲的詹男，因有染上毒品惡習，曾有毒品前科，經常會返回家中討錢；今天詹男又回家討錢，但母親在睡覺沒有給錢，詹男一氣之下，拿起母親家中的大型拔釘器毆打母親頭部、手部，詹打完母親後，又在2樓毆打睡夢中的48歲胞弟，詹弟驚嚇逃到陽台大喊救命求助。

今天凌晨近2時許，八德路四段附近民眾聽到半夜有人大喊「救命」趕緊報警求助，松山分局獲報到場，敲門並沒有人應門，隨即通報消防人員協助破門，消防人員以機具破門後，隨即在2樓發現詹母倒臥房間，身體周邊滿是鮮血。

警方隨即逮捕同樣在2樓的詹姓男子，也就救出躲在陽台手部受傷的詹弟。詹涉嫌拿家中的拔釘器毆打母親，詹母頭部、手部受傷流血，且一度休克失去意識，送醫急救後救回一命，目前仍在加護病房觀察中。